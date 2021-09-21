البرهان من سلاح المدرعات يعلن فشل المحاولة الانقلابية في السودان

وصل رئيس مجلس السيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة عبدالفتاح البرهان برفقة نائبه الأول محمد حمدان دقلو حميدتي قبل قليل إلى سلاح المدرعات والتى حاول بعض قادته القيام بالمحاولة الانقلابية الفاشلة فجر اليوم .

‏وسيوجه البرهان خطابا إلى أفراد سلاح المدرعات بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة.

وقال البرهان "لم نثبت حتى الآن صلة الجماعة الانقلابية الفاشلة في السودان بأي جهة وسنتعاون مع المكون المدني للوصول إلى تحول ديمقراطي لصالح الشعب".

وأكد البرهان فشل المحاولة الانقلابية في السودان بدون أي خسائر وقال مخاطبا قادة سلاح المدرعات: "سنواصل بكل قوة حراسة الفترة الانتقالية في السودان".

ودعا البرهان الي وحدة القوى السياسية في السودان وتعاونها لمواجهة المخاطر.

وأوضح حمدوك أنه أجري اتصالات مع البرهان وأكدوا أن ما حدث كان من تخطيط فلول النظام السابق.

