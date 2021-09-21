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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نشرة المنوعات.. دولة تفجر مفاجأة عن لقاح كورونا.. وشقيقتان يابانيتان تدخلان جينيس

نشرة أخبار المنوعات
نشرة أخبار المنوعات

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام الكثيرين حول العالم، لذا نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى في السطور التالية.    

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا


في الوقت الذي تبحث فيه دول العالم عن طرق لمكافحة فيروس كورونا المستجد مثل تصنيع اللقاحات، اكتشفت تايلاند طريقة قد تكون أكثر فعالية لتلقي تلك اللقاحات.

بسبب أعمارهما.. شقيقتان يابانيتان تدخلان موسوعة جينيس.. ما قصتهما؟

اعتمدت موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية الشقيقتين أومينو سومياما وكومي كوداما  كأكبر توأم متطابق في العالم حيث يبلغان من العمر 107 أعوام و 330 يومًا.

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

يصل سعر بعض الصقور إلى مبالغ خيالية، ناهيك عن المهووسين بجمعها وهم مستعدون لدفع أموال طائلة لاقتنائها، فمثلما قال المثل “اللي معاه قرش محيره يجيب صقر ويطيره.

شاب يقطع مسافة 600 متر مشيا على الأحبال في الهواء


تداول رواد التواصل الإجتماعي بشكل الواسع في باريس مقطع فيديو لمغامر شاب  قام بقطع مسافة اكثر من نصف كيلو مترا معلقا في الهواء سيرا على الأحبال . 

كانت تغني وترقص.. نهاية مأساوية مفاجئة لشابة لبنانية.. فيديو

خيمت حالة من الحزن الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان بعد وفاة  تاتيانا واكيم، 23 عامًا، و التي راحت ضحية الرصاص الطائش إثر مشادة وقعت في أحد مطاعم جوسطا في كسروان.

فيديو مرعب.. أفعى تهاجم رجلا أثناء اقترابه من طاولة بمنزله.. شاهد

عاش رجل تايلندي لحظات مرعبة عندما فوجىء بأفعي كبيرة تخرج له بشكل مفاجئ من تحت طاولة كان يقف بجوارها في منزله.

فشل في التفرقة بين الإنجليزية والفرنسية.. شاهد أردوغان يتعرض لموقف محرج على الهواء

تعرض الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» لموقف محرج على الهواء مباشرة ، أثناء عرض كتابه الجديد.

فساتين يدوية للأطفال.. صيدلانية تبدع في فن الخياطة والتطريز| فيديو

بدأت حلمها وسط هالة من الخوف والرعب بسبب إنتشار عدوي فيرس كورونا ، وذلك حسب طبيعة عملها كـ طبية صيدلانية في المعامل الخاصة بوزارة الصحة والتي كانت تتحمل عبي عينات تحليل فيروس كورونا ، تعرضت لفترات عزل طويلة خوفاً علي أهلها من إنتشار العدوي بينهم فأكتشفت في نفسها موهبة جديدة  هي التصميم والتفصيل والخياطة ،وهي الشابة "أية محمد عبد الغني" صاحبة الـ 24 عاماً.

نشرة المنوعات.. لقاح كورونا في طبق سلطة.. وعروس تهرب مع ابن عمها في يوم زفافها..سقوط مراسلة BBC على وجهها أثناء البث.. وضابط شرطة يخنق تلميذا

نشرة المنوعات| كويكب عملاق يصطدم بالأرض.. ونهاية مأساوية لنجمة إنستجرام

اخبار المنوعات أخبار صدي البلد لبنان التواصل الاجتماعي فيروس كورونا المستجد المنوعات اللقاحات تلقي لقاح كورونا مقطع فيديو توأم الحزن العالمية مرعبة خيال كومي كوداما

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