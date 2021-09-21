أخبار التعليم|الحصة بـ 20 جنيه ومفيش تعيين.. 13 معلومة عن العمل التطوعي بالمدارس.. خبير: تنمر المعلمين على الطلاب سلوك غير مسؤول.. موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2021

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية:

قافلة تنموية لكليتى التمريض والألسن بجامعة عين شمس تزور حى روض الفرج

نظم ، قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكليتي التمريض والألسن بالتعاون مع مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس قافله تنموية شاملة بحى روض الفرج ،وذلك تحت رعاية أ.د محمود المتيني رئيس الجامعة ، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة و أ.د هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وبرئاسة أ.د سلوى رشاد عميد كلية الآلسن وأ.د سحر موسي عميد كلية التمريض و أ.د عاشور العمرى رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار ،و بإشراف أ.د. هيام رفعت وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أ.د يمنى صفوت وكيل كلية الألسن لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الخشت: كلية العلوم من أكثر الكليات التي تحقق بحثا علميا ونشرا دوليا على مستوى الجامعة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية العلوم، على تجديد اعتماد 4 شهادات ISO وهي: شهادة الأيزو في المؤسسات التعليمية (ISO 21001:2018)، وشهادة الأيزو في الحفاظ على السلامة والصحه المهنية (ISO 45001:2018)، وشهادة الأيزو في الحفاظ على البيئة (ISO 14001:2015)، وشهادة الأيزو في نظام الإدارة (ISO 9001: 2015)، مشيرًا إلى أنه تم تجديد الشهادات وفقًا لتوصية لجنة المراجعة الدولية التي أنهت زيارتها لمراجعة أنظمة الجودة المطبقة بالكلية هذا الأسبوع.

سيبقى خالدا في ذاكرة المصريين .. جامعة القاهرة تنعي المشير طنطاوي

نعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، والذي وافته المنية منذ قليل.

وهب حياته لخدمة وطنه.. رئيس أكاديمية البحث العلمي ينعى المشير طنطاوي



نعي الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق الذي وافته المنية صباح اليوم إثر أزمة صحية، قائلاً: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".

رئيس جامعة القاهرة يوجه بانتهاء تطعيم الجرعة الأولى على الأقل قبل الدراسة



عقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماعا مع نواب رئيس الجامعة وعدد من عمداء الكليات ومدير مركز الخدمات المعرفية والإلكترونية وأمين عام للجامعة، وذلك في إطار متابعة استعدادات الجامعة لبدء العام الدراسي الجديد 2021 - 2022 المقرر له يوم السبت 9 أكتوبر المقبل، حيث تستقبل الجامعة نحو 270 ألف طالب وطالبة بمختلف كلياتها في العام الجامعي الجديد.

الحصة بـ 20 جنيه ومفيش تعيين.. 13 معلومة عن العمل التطوعي بالمدارس

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن سد عجز المعلمين أو أعضاء هيئة التدريس في المدارس استعدادًا للعام الدراسي 2021/2022، حيث تقرر فتح باب التطوع للعمل بالمدارس من حملة المؤهلات العليا التربوية على أن ينحصرعمل المتطوع في مساعدة المعلمين.

فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية الخميس.. وصدى البلد ينشر التفاصيل



أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيـانا رسميا عاجلا بشأن قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية (دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات، ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتان بعد الثانوية ، وإرشادات ومواعيد تقدم الطلاب برغباتهم عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الانترنت



شروط ومواعيد التنسيق الإلكتروني لطلاب الدبلومات الفنية



في إطار رؤية الوزارة التي تهدف إلي ربط التعليم بسوق العمل من خلال الاعتماد علي التعليم الفني وتحسين جودته لتخريج الكوادر والسواعد البشرية المدربة التي تخدم وتحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة ، فقد تقرر فتح موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتباراً من يوم الخميس الموافق 23/9/2021 حتى يوم الاثنين الموافق 27/9/2021 علي النحو التالي :-

التعليم العالي : انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية 2021 الخميس المقبل



تقرر فتح موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتباراً من يوم الخميس الموافق 23/9/2021 حتى يوم الاثنين الموافق 27/9/2021 علي النحو التالي :-

خبير تعليم: تنمر المعلمين على الطلاب سلوك غير مسؤول



في ظل الاتجاهات التربوية المعاصرة وظهور أنماط وطرق جديدة تستخدم في التدريس، يتضح الحاجة الماسة إلى التغيير في أدوار المعلم المستقبلية، وبالتالي إعادة النظر في برامج إعداده وتدريبه على ضوء الأدوار والتحديات المعاصرة، ولكي تكون هذه البرامج فاعلة فإن ذلك يتطلب إحداث تطوير لها في أهدافها وآلياتها وأساليبها، حتى يتم من خلال هذا التطوير تخطي أوجه القصور الحالية.