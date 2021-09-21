كبار رجال الدولة يؤدون صلاة الجنازة على المشير طنطاوي بمسجده بالتجمع الخامس

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وكبار رجال الدولةوالقوات المسلحة ورجال الجيش صلاة الجنازة على المشير حسين طنطاوي ، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الأسبق بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس .

ومن المقرر أن يتم نقل جثمان المشير إلى تمهيدا لنقل الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر القوات المسلحة .

وأعلنت مصر حالة الحداد العام على وفاة المشير طنطاوي، وأعلن السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام حداداً على وفاة المشير طنطاوي وزير الدفاع والانتاج الحربي ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق .

وأضاف ان ذلك يبدأ إعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق ۲۱ سبتمبر ۲۰۲۱ وحتى غروب شمس يوم الخميس الموافق ۲۳ سبتمبر ۲۰۲۱.