السيسي يتقدم الجنازة ويعزي الأسرة .. وأبرز الحضور | تفاصيل جنازة المشير طنطاوي بالفيديو والصور

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وكبار رجال الدولةوالقوات المسلحة ورجال الجيش صلاة الجنازة على المشير حسين طنطاوي ، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الأسبق بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس .

وجاء من بين أبرز الحضور ، المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، و الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية ، وحنفي جبالي رئيس مجلس النواب .

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تقديم واجب العزاء لأسرة المشير طنطاوي ، معبرا عن صدقه وإخلاصه للوطن وأنه ادى دورا بارزا في حماية الوطن من المخاطر التي حدقت به خلال الفترة الصعبة التي مرت بها البلاد .

ومن المقرر أن يتم نقل جثمان المشير إلى تمهيدا لنقل الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر القوات المسلحة .

وخلال الجنازة تم إطلاق طلقات مدفعية تكريما لمكانة المشير طنطاوي ، وتقدم الجنازة الرئيس السيسي .

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وكان صل منذ قليل جثمان المشير حسين طنطاوي إلى مسجد المشير بالتجمع الخامس، لتشييعه إلى مثواه الأخير في جنازة عسكرية مهيبة.

وأقيمت صلاة الجنازة على المشير طنطاوي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من القادة العسكريين ورئيس الوزراء ووزرائه.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي صرح في كلمته أنه فقد اليوم أبًا ومعلمًا وإنسانًا غيورًا على وطنه، كثيرًا ما تعلمت منه القدوة والتفاني في خدمة الوطن.

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك":" فقدتُ اليوم أبًا ومعلمًا وإنسانًا غيورًا على وطنه، كثيرًا ما تعلمت منه القدوة والتفاني في خدمة الوطن. إنه المشير محمد حسين طنطاوي الذي تصدى لأخطر ما واجهته مصر من صعاب في تاريخها المعاصر. عرفت المشير طنطاوي محبًا ومخلصًا لمصر وشعبها، وإذ أتقدم لشعب مصر العظيم بخالص العزاء، فإنني أدعو الله أن يلهم أسرة المشير طنطاوي الصبر والسلوان.

وأعلنت مصر حالة الحداد العام على وفاة المشير طنطاوي، وأعلن السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام حداداً على وفاة المشير طنطاوي وزير الدفاع والانتاج الحربي ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق .

وأضاف ان ذلك يبدأ إعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق ۲۱ سبتمبر ۲۰۲۱ وحتى غروب شمس يوم الخميس الموافق ۲۳ سبتمبر ۲۰۲۱.