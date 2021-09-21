مزايا السكن في القاهرة الجديدة.. وما يجب معرفته عن المدينة

القاهرة الجديدة مدينة تم إنشاؤها طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنه 2000 بهـدف الحد من الزيادة السكــانية في القــاهرة الكـبرى عن طريق خلق نقـاط جــاذبة للتنمية وهي تقع على منسوب أعلى من سطـح البحر بحوالي 350م وبذلك تتسم بالجـو المعـتدل طــوال فصـول السنة حيث تقــع بالجانــب الشرقي مــن القـاهــرة الكـبرى ومـلاصقــة للـطريـــق الدائـــرى ومحاطة بطريقي القطاميه / العين السخنة وطـريق القــاهرة السويس الصـحراوي وتبعد المدينة 15 كم من المعـادى وحـوالي 5 كم من مدينة نصـر.

المخطط العام :

القاهرة الجديدة مدينة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،وهى من أكبر المدن الجديدة بها، حيث تقدر مساحتها بحوالى 70580 ألف فدان، وتعتبر المدينة من مدن الجيل الثالث وتم إنشاؤها بقرار جمهوري رقم (191) لعام 2000 .

وتم إضافة مساحة قدرها 15.948 ألف فدان بالقرار الوزاري رقم 499 لسنه 2016 لتصبح بإجمالي 85.580 ألف فدان، وتتكوّن من 5 تجمعات سكنية اهمهم التجمع الخامس إضافة إلى التجمع الأول و التجمع الثالث والإمتداد الشرقى و الامتداد الجنوبى.

وتقع المدينة في القوس الشرقي للقاهرة شرق الطريق الدائري في المسافة المحصورة بين طريق القاهرة - السويس الصحراوي وطريق القطامية - العين السخنة.

وقد تم تخطيط المـدينة لاستيعاب كافة الأنشطة ( سكنى 43876.37فدان– خدمى 5911 فدان- سياحى 3180فدان – صناعى1265.9 فدان – تجارى 5760.59 فدان )

قطاع الإسكان

- عدد السكان الحالى 2.5 مليون نسمة

- يبلغ اجمالى عدد الاراضى السكنية بالمدينة 48910 ( فيلات-عمارات-عائلي) شاملة اراضى مشروع بيت الوطن .

- يبلغ إجمالي عدد الوحدات بالمدينة حوالي 406838 وحدة سكنية منها :

84552 وحدة مسلمة بمعرفة الهيئة بالإضافة إلى 28826 وحدة مسلمة بمعرفة جهات خارجية و 293460 بمعرفة القطاع الخاص، بخلاف عدد 330 كمبوند

الاسكان الاجتماعى بعدد وحدات ( 2064) وحدة سكنية

تم التنفيذ الوحدات بالكامل ( 2064 ) وحدة

اسكان دارمصر بعدد وحدات ( 31080) وحدة

جارى تنفيذ المرحلة الاولى بعدد 13296 وحدة بنسبة تنفيذ 95%

جارى تنفيذ المرحلة الثانية بعدد 9024 وحدة بنسبة تنفيذ 76 %

جارى تنفيذ المرحلة الثالثة ( جنة ) بعدد 8760 وحدة بنسبة تنفيذ 85 %

اسكان سكن مصر بعدد وحدات (17304) وحدة

جارى التنفيذ موقع التجمع الثالث بعدد 5472 وحدة بنسبة إنجاز 90 %

جارى التنفيذ موقع ارض المعارض بعدد 8280 وحدة بنسبة انجاز 66 %

جارى التنفيذ موقع غرب الجامعات بعدد 3552 وحدة بنسبة انجاز 80 %

قطاع الخدمــات :

يبلغ اجمالى عدد الاراضى الخدمية بالمدينة 6406 قطعة خدمية

عدد مباني الخدمات المنفذة بمعرفة الهيئة 121 مبنى خدمي كالآتي :

- 34 مبنى تعليمي - 12 مستشفى ووحدات صحية

- 4 مساجد - 10مبنى اجتماعي ووحدات اجتماعية وحضانات

- 14 خدمات امنية - 7 مراكز شباب و ملعب خماسى و ثلاثى

-12 مباني تجارية - 10مباني خدمات عامة

- 6 سنترالات - 7 مخابز - 5 ادارى

بخلاف728 مبنى خدمي تم تنفيذها بمعرفة القطاع الخاص بخلاف 4290 مقابر تم تنفيذها.

قطاع المرافق والبنية الاساسية :

ميــــــاه الشرب :

اجمالى اطوال شبكات المياه المنفذة 2307.829 كم

اجمالى اطوال شبكات الرى المنفذة 705 كم

الوضع الراهن:

1- يتم تغذية المدينة من محطة التنقية بمدينة العبور و يخص مدينة القاهرة الجديدة (450 الف م3/يوم ) من خلال 3 روافع مياه (رافع 3-4-5) على الطريق الدائرى + محطة 30 الف م3 بالاضافة الى (25الف م3/يوم ) من خلال رافع ابوعويقل بالاضافة الى محطة تنقية الامتداد بطاقة (500 الف م3) .

2- يتم استيعاب المياه بثلاث خطوط ناقلة :

- خط مزدوج بأقطار ( 1200 – 1400)مم من رافع 3 الى رافع 5 بطول 15 كم .

- خط 1000 مم من رافع 2 الى رافع 3 بطاقة 100 الف م3/ يوم .

- خط 800 مم من رافع 3 الى رافع 4 بطاقة 80 الف م3/ يوم .

الأعمال الجارية لزيادة حصة مياه المدينة:

1- جاري استكمال تنفيذ محطة تنقية للمياه بالامتداد بطاقة اجمالية ( 2 مليون م3/ يوم )

2- جارى رفع الطاقة الانتاجية لمحطة التنقية بالتجمع الأول من 15 الف الى (30 الف م3 / يوم).

الصرف الصحــى :

اجمالى اطوال شبكات الصرف الصحى المنفذة 1381.23 كم

1- محطة معالجة بطاقة 1.25 مليون م3/يوم على طريق القطامية العين السخنة الاستثماري تم تشغيل المرحلة الاولى منها بطاقة 250 ألف م3 /يوم .

2- تم تنفيذ محطة معالجة 100 الف م3/يوم على طريق القطامية العين السخنة تم حاليا تشغيلها جزئيا كالتالى:-

* محطة معالجة بسعة 80الف م3/يوم تم تشغيلها حالياً تنفيذ شركة حسن علام.

* محطة معالجة بسعة 20الف م3/يوم تنفيذ شركة حسن علام.

3- تم تنفيذ محطة معالجة 5000 م3/يوم على الطريق القطامية العين السخنة القديم لاستغلالها لرى الحزام الاخضر على طريق القطامية و الغابة الشجرية لمساحة 350 فدان جنوب الطريق.

4- تم تنفيذ محطة معالجة بطاقة 2000 م3/ يوم على الطريق الدائري تستوعب مياه الصرف من منطقة غرب الجولف تستخدم المياه لرى الحزام الاخضر غرب الطريق الدائرى بالاضافة الى - تم تنفيذ رافع الصرف سعة 50 ألف م3/يوم لصرف المياه الى النفق الصخري.

5- تم تنفيذ خطوط شبكة الري بالمياه المعالجة للمدينة و بعض مناطق الامتداد و جارى تنفيذ شبكات المياة المعالجة لرى باقى الامتداد.

6- جارى تنفيذ الحل العاجل للصرف الصحى بالامتداد بالأمر المباشر و جارى طرح باقى الروافع و خطوط الطرد وشبكات الانحدار الرئيسية لامتداد المدينة.

الكهربــــــاء :

- تم تنفيذ شبكات الكهرباء بطول 9789.795كم

- تم تنفيذ عدد 4 محطات محولات بإجمالي طاقة 425 م.ف.أو عدد 103 موزع .

الطـرق و الاتصالات :

- تم تنفيذ شبكات طرق بطول 5652كم.

- يتم تغذية المدينة من خلال شبكة تليفونات من خلال 6 سنترالات بإجمالي طاقة 600 ألف خط .

- تم تنفيذ شبكات اتصالات بطول 1000كم .

الزراعـــة :

- تبلغ مساحة المسطحات الخضراء بما عليها من مزروعات المنفذة بمعرفة جهاز المدينة حتى تاريخه بما يعادل 1051فدان .

قطاع الصناعة :

- إجمالي قطع الأراضي الصناعية 1621قطعة (1090فدان)

عدد المصانع المنتجة بالمدينة 550 مصنع

الاستثمارات في المدينة لسنة 2019 -2020

باجمالى 5836 مليون جنية

بالنسبة لاعمال المياة 383.035 مليون جنيه

بالنسبة لاعمال الصرف 1059.033 مليون جنيه

بالنسبة لاعمال الطرق و الاتصالات 1379.044 مليون جنيه

بالنسبة لاعمال الكهرباء 1325.816 مليون جنيه

بالنسبة لاعمال الزراعة 25.2 مليون جنيه

بالنسبة لاعمال الخدمات 371.829 مليون جنيه

بالنسبة لاعمال الاسكان 1292.975 مليون جنيه