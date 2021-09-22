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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

آخر وقت لصلاة الصبح .. الإفتاء توضح الفرق بينها وبين صلاة الفجر

صلاة الصبح
صلاة الصبح

آخر وقت لصلاة الصبح .. شرع الله عز وجل الصلاة على عباده للذكر والدعاء والتقرب له طوال اليوم فشرع 5 صلوات فريضة يجب أداؤها ، أما السنن والنوافل فليس فرضا من فعلها أخذ الثواب ومن تركها ليس عليه شيء ، والصلوات الخمسة معروفة للجميع الفجر والظهر  والعصر والمغرب والعشاء ، اما النوافل والسنن فهي أكثر ، ومن أداها ليس كمن لا يؤدها لان ثوابها عظيم ومكانة صاحبها عند الله أعظم . والسؤال الذي يشغل بال البعض الآن هل صلاة الصبح تعوض صلاة الفجر وما آخر وقت لها ؟

الفرق بين صلاتي الفجر والصبح

قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، انه لا يوجد فرق بين صلاة الفجر وصلاة الصبح فكلاهما صلاة واحدة ، مستندا إلى المثل الشعبي: "أحمد زي الحاج أحمد".

وأضاف ممدوح، جلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: البعض يعتقد خطأ أن صلاة الفجر تكون قبل شروق الشمس وصلاة الصبح بعد الشروق وهو اعتقاد خاطئ.

وقال العلماء، إن المطلوب من المسلم حين يؤذن للفجر أن يصلي ركعتين خفيفتين سنة، فإذا فرغ منهما فعليه أن يصلي الفريضة وهي ركعتان، يقرأ في كل ركعة بفاتحة وسورة ، مضيفا أن الفجر فريضة، وهو الذي يؤدى جماعة في المسجد مثله مثل الظهر والعصر والمغرب والعشاء دون فرق.


قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، إن آخر وقت لصلاة الصبح يكون مع شروق الشمس، منوها بأنه يجوز صلاة ركعتين سنة قبلها كنوع من أنواع قضاء السنة.


هل صلاة الصبح تختلف عن صلاة الفجر؟.

سؤال ورد للشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والذي قال إن صلاة الفجر لها ثلاثة أسماء، منها الصبح، والفجر، والغداء.

وأضاف عثمان، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على يوتيوب، أنه لو فات الإنسان صلاة الفجر في وقتها عليه أن يصليها في وقت الضحى أو في وقت الظهر أو في أي وقت، يصليها صلاة الصبح قضاء، أو صلاة الفجر قضاء.

وأوضح أمين الفتوى أنه على الانسان بأن لا يشغله أي من المسميات لأن كل هذه المسميات صحيحة ولا شيء فيها.
 

صلاة الصبح صلاة الفجر دار الإفتاء الفرق بين صلاتي الفجر والصبح آخر وقت لصلاة الصبح

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