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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة العاملين بـ 5 مراكز شباب للتحقيق لتغيبهم عن العمل فى القليوبية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة فى القليوبية، محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، ومحمد محمد إمام من العاملين بالإدارة، بمتابعة عدد من مراكز الشباب في نطاق إدارتي طوخ وبنها. 

 

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شملت المتابعة مراكز شباب الحصة وكفر الحصة، وبينت اللجنة أن المراكز مُغلقة في أوقات العمل الرسمية، كما تمت مُتابعة مراكز شباب الإصلاح الزراعي ببنها والمنشية وكفر أبو ذكري، وقد وُجدت المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها في ظل غياب عدد من العاملين بها.


كما شملت الجولة، متابعة مراكز شباب عزيز وبدوي وكفر الجزار وبقيرة وكفر بطا وبطا، ووجدت المراكز مفتوحة وتُمارس نشاطها بشكل كامل، في ظل اتباع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، إضافة إلى تفقد إنشاء حمام السباحة الخاص بمركز شباب كفر بطا، ورفع تقرير المتابعة للدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والذي أمر بإحالة العاملين المُتغيبين للشؤون القانونية للتحقيق، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.


من ناحية أخرى قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بجولة ميدانية بمدينة شبرا الخيمة لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك لدفع الأعمال بها.


واستهل المحافظ الجولة بمتابعة أعمال تطوير محيط قصر محمد علي، حيث وجه باستكمال أعمال دهان المباني المحيطة بقصر محمد علي والتشديد على أصحاب المباني بسرعة الانتهاء من دهان منازلهم.


كما وجه بعمل صيانة  ودهان أعمدة الكهرباء الديكورية  مع تعزيز الأحواض بالجزر الوسطى بالزهور وتابع تركيب العلامات الارشادية الجديدة.


وجه المحافظ ببدء وضع الإنترلوك على الأرصفة ودهان البلدورات  وتخطيط الشوارع، وبالتنسيق مع إدارة المرور  وذلك بعد الانتهاء من أعمال الرصف. 


وخلال الجولة استجاب المحافظ لشكوى المواطنين من وجود تراكمات من القمامة بشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة بالقليوبية، وعلى الفور كلف المحافظ رئيس حي غرب شبرا بإزالة جميع تراكمات القمامة ونظافة المكان.


حيث وجه المحافظ بزيادة عدد المعدات وسرعة الانتهاء من رفع تلك التراكمات، واستكمل المحافظ الجولة بتفقد شارع 135 حيث لاحظ قيام كافتيريا بافتراش الكراسي بالطريق العام، ويستخدمون الشيشة حيث وجه المحافظ برفع الإشغالات مع تحرير محضر لهم مع مصادرة أكثر من 15 شيشة بالكافتيريا.

 
واختتم المحافظ الجولة بتفقد محور شركات البترول بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك للوقوف على نسبة التنفيذ ودفع الأعمال به، حيث وجه بالانتهاء من إجراءات توصيل التيار الكهربائي وذلك لإضاءة الأعمدة ليلا.


كما وجه رئيس حي شرق وبالتنسيق مع إدارة مرور القليوبية بعمل مطبات صناعية بارتفاع 14سم وبعرض 5متر، وذلك تجنبا للحوادث المرورية ،كما تابع أعمال دهان البلدورات. وأعمال وضع بلاط الانترلوك بالجزر الوسطى وعلي جانبي الطريق

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