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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس عين شمس يكشف أسباب الحصول على المركز الأول كأفضل جامعة

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تصدرت جامعة عين شمس مراكز متقدمة في مسابقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاختيار أفضل جامعة للعام الجامعي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١، والتي شاركت  بها كل الجامعات المصرية الحكومية والعديد من المراكز البحثية و تقام للعام الثالث على التوالي .

 

حصدت جامعة عين شمس المركز الأول في مسابقة أفضل جامعة في استقبال العام الدراسي واجهت كوفيد-١٩ ، كما حصدت الجامعة المركز الأول في مسابقة أفضل  جامعة في الأبحاث التطبيقية المنشورة من حيث الإبداع وارتباطها بالصناعة.

 

وفازت جامعة عين شمس بالمركز الثاني في مسابقة أفضل موقع إلكتروني ، و المركز الثالث في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة.

 

وقال الدكتور مجمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ان يأتي هذا النجاح ثمار نتاج عمل منذ عامين من قبل كافة اجهزة الجامعة من عمداء ووكلاء وموظفين بالإضافة الي الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها جامعة عين شمس منذ ظهور  جائحة فيروس كورونا المستجد .


وأشار رئيس جامعة عين شمس الى ان الجامعة كان  لديها العام  الماضي ١٦ كلية فقط، لافتا الى ان الجامعة أصبحت هذا العام ١٩كلية ومعهدين وتم إنشاء كليتين وهما الطب البيطري وكلية الاثار وتحويل معهد البيئة الي  كلية.


يأتي ذلك نظراً للطفرة النوعية التي شهدتها جامعة عين شمس في السنوات الأخيرة وفق  خطة تطوير  استراتيجية متكاملة تم وضعها بعناية لتواكب بها الجامعة التطورات المتلاحقة و تصبح واحدة من جامعات الجيل الرابع ، إلى جانب احتفاظها بعراقتها التاريخية منذ نشأتها في  الخمسينيات من القرن الماضي.حيث تعد جامعة عين شمس من أقدم  و أعرق الجامعات المصرية باعتبارها مؤسسة تعليمية و بحثية وخدمية  تتبنى الإبتكار .


وكانت جامعة سباقة في إتخاذ خطوات استباقية لمواجهة الجائحة العالمية على كافة الأصعدة و نجحت من خلال إجراءات غير مسبوقة في مواجهة التحديات التي فرضتها الظروف الصحية العالمية حتى قبل وصول الجائحة إلى مصر ، الأمر الذي أهلها بجدارة لحصد مراكز متقدمة في مختلف المسابقات التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .


و استطاعت الجامعة أن تقوم بكافة أدوارها الأكاديمية والبحثية والخدمية والمجتمعية على أعلى مستوى ، وهو ما أشادت به لجان التقييم والتحكيم والتي ضمت خبراء من تخصصات مختلفة.

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