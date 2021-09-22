فريدة الشوباشي: ننام ونصحى على مشروع جديد في عهد السيسي | فيديو

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب، إن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشهد مشروعات لأول مرة، مؤكدة أن المصريين ينامون ويستيقظون على افتتاح مشروع جديد.

وأضافت عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " المواجهة" المذاع على قناة اكسترا، تقديم الإعلامية ريهام السهلي، أن الرئيس السيسي منذ أول لحظة وهو يعلم الطريق الصحيح، وأن السيسي قبل تولى الرئاسة وهو يحلم لمصر.



وأشارت إلى أن سيناء فى عهد السيسي تم ربطها بالوادي، فـ الرئيس يعلم حجم الأشياء الموجودة فى سيناء، ولذلك قام بمشروعات كثيرة و لأن سيناء ممتلئة بالمناجم، و الثروات التى تحقق استثماراً كبيراً لمصر.



ولفتت إلى أن المشروعات التى قام بها الرئيس ضرورية، لأنها تتفق مع شعار حياة كريمة، وتوفير المستشفيات ومدارس فى جميع الأماكن.



