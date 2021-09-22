أحد الناجين من غرق مركب هجرة غير شرعية: بعت تليفوني عشان أسافر|فيديو

كشف خالد هشام أحد الناجين من رحلة هجرة غير شرعية إلى إيطاليا، تفاصيل غرق المركب التي كانوا متواجدين على متنها.

وقال خالد هشام في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" أبلغ من العمر 15 سنة وقررت أهاجر مع صديق لي".

وأضاف خالد هشام:" خالي غرق في الرحلة التي كنا متوجهين فيها إلى إيطاليا، وأنا مش مصدق أني رجعت لأهلي تاني ".

وتابع خالد هشام :" كنت ارغب في الهجرة كي اكوّن مستقبلي في الخارج ولما قلت لأبويا لم يوافق وقال لي كمل تعليمك، لكنني قررت السفر وبعت تليفوني عشان اسافر ".

وأكمل خالد هشام :" أثناء رحلة السفر إلى ليبيا عانيت كثيرا في الصحراء ولم يكن هناك طعام وكان هناك أعداد كبيرة ممن يرغبون في الهجرة وكان يتم معاملتنا معاملة غير آدمية ".