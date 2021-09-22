اتهددت قبل التصوير.. هاني سلامة يكشف تفاصيل مشاركته بـ"مسلسل الداعية"

قال الفنان هاني سلامة، إنه منذ عام 2011 وحتى 2015 كانت لا يوجد سينما؛ نتيجة الأحداث التي شهدتها الدولة المصرية، مؤكدا أن المناخ النفسي للمواطنين هو عدم رغبتهم بوجود أفلام.

وأضاف هاني سلامة، خلال لقاء له لبرنامج “صاحبة السعادة” عبر فضائية “دي ام سي”، لم نكن نتخيل أن تكون هناك تلك الأحداث التي وقعت في مصر، مشيرا إلى أن السينما توقفت بشكل كامل خلال تلك الفترة.

لم مخطط للمشاركة في مسلسل “الداعية”

وتابع هاني سلامة، إنني خلال تلك الفترة، لم مخطط أن أقوم بأداء مسلسل “الداعية”، فقد كان مخططي للعمل بمسلسل “نصيبي وقسمتك”، لأنني أعتبر "نصيبي وقسمتك" قد يتفاعل معها الجمهور أكثر.

وأشار سلامة إلى أن الدكتور مدحت العدل، تحدث معي عن مسلسل “الداعية”، وبدأت في التفكير بالمشاركة فيه خاصة بعد أحداث الثورة في مصر، و"اتهددت قبل التصوير بزوجتي وأبنائي، وفكرت في إبعادهم عن مصر خشية عليهم".