هاني سلامة يكشف عن تفاصيل زواجه.. وطريقه تعرفه على زوجته|فيديو

قال الفنان هاني سلامة، إنني قبل الزواج كنت في وقت مضطرب نفسيًا وعاطفيًا، لأول مرة في حياتي قمت بعمل فكرة صلاة الاستخارة من أجل الارتباط بإنسانة صالحة مثل أي شاب.

وأضاف هاني سلامة، خلال لقاء له لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي إم سي”، أن صديقة لي قامت بالاتصال بي وأكدت أنها تعلم فتاة جيدة ومن الممكن أن تكون زوجة لي، وتحمست للفكرة لكنني كنت غير واثق أن توافق على الزواج.

وتابع هاني سلامة، أن صديقًا لي أيضًا قام بالإتصال بي، وتحدث معي عن نفس الفتاة، وتحمست للموضوع، وبالفعل قمت بمقابلتها، وأردت أن يكون هناك خطوة جادة وقمت بخطبتها.

فترة الخطوبة استمرت لمدة عام ونصف

وأشار سلامة إلى أن فترة الخطوبة استمرت لمدة عام ونصف، وبعد ذلك تم الزواج، وكان حينها عمري 29 عامًا.