الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان وأتالانتا يهزمان على فيورنتينا وساسولو

حقق إنتر ميلان انتصارا ثمينا على مضيفه فيورنتينا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب أرتيميو فرانكي في إطار الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



تقدم فيورنتينا في الدقيقة 23 عن طريق ريكاردو سوتيل ، ورد انتر بثلاثة أهداف عن طريق كل من ماتيو دارميان في الدقيقة 52 وادين دجيكو في الدقيقة 55 وايفان بيريسيتش بالدقيقة 87، ولعب فيورنتينا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 78 بعد طرد لاعبه نيكولاس جونزاليس.



الفوز رفع رصيد إنتر إلى 13 نقطة في صدارة الدوري مؤقتا ، بينما تجمد رصيد فيورنتينا عند 9 نقاط في المركز السادس مؤقتا.



وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت ولصالح نفس الجولة حقق أتالانتا الفوز عل ضيفه ساسولو بهدفين مقابل هدف.

سجل هدفي اتالانتا كل من روبن جوسينس في الدقيقة الثالثة ودافيد زاباكوستا بالدقيقة 37 ، بينما أحرز هدف ساسولو الوحيد اللاعب دومينيكو بيراردي في الدقيقة 44.



الفوز رفع رصيد أتالانتا إلى 10 نقاط في المركز الرابع مؤقتا ، بينما تجمد رصيد ساسولو عند 4 نقاط في المركز الثاني عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات الجولة.