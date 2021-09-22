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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 22-9-2021

أسعار صرف العملات
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الاربعاء 22-9-2021

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية ، مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم الأربعاء الموافق 22 سبتمبر 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم كالتالي:

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:

سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.

 

 

أسعار صرف العملات العربية اليوم الأربعاء 22-9-2021

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كما سجل اليورو للشراء 18.3254 جنيه، والبيع 18.463 جنيه.

 

وسجل الجنيه الإسترليني للشراء 21.3455 جنيه ، البيع 21.5292 جنيه.

 

فيما سجل ال‏دولار‏ ‏الكندى‏ للشراء 12.1892 جنيه، والبيع 12.32 جنيه. ‏

 

سجل الكرون‏ ‏الدانمركى‏ للشراء 2.4643 جنيه، والبيع  2.4829 جنيه.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم

وسجل الكرون النرويجي للشراء 1.7997 جنيه، والبيع 1.818 جنيه.

كما سجلت الكرونا السويدية للشراء 1.7981 جنيه، والبيع 1.8137جنيه.

 

وسجل الفرنك‏ ‏السويسرى‏ للشراء 16.9099 جنيه، والبيع 17.0531 جنيه.

سجل ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 14.2766 جنيه، والبيع 14.4232 جنيه.

وسجل ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء . 11.2999 جنيه، والبيع 11.4398 جنيه

الدولار الأمريكى البنك الأهلى المصرى العملات الاجنبية اليوم اسعار صرف العملات يورو

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