ريال مدريد في مهمة استعادة الصدارة أمام مايوركا بالدوري الإسباني

يستضيف فريق ريال مدريد، نظيره مايوركا، اليوم، الأربعاء، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الليجا برصيد 13 نقطة، من 5 مباريات، خلف أتلتيكو المتصدر عنه بفارق نقطة من 6 مباريات.

ويسعى ريال مدريد للخروج من المباراة بالثلاث نقاط، من أجل استعادة صدارة الدوري مجددا من أتلتيكو حامل اللقب.

وقال كارلو أنشيلوتي المدير الفني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "سيكون كل شيء على ما يرام إذا تمكنا من فرض أسلوب هذا الفريق وشخصيته في المباريات. روح الفريق هي سر النتائج التي حققناها في الفترة الأخيرة لأننا نناضل دائماً حتى النهاية".



وأضاف "الفوز يأتي أولاً، ولكن لديك فرص أفضل للفوز إذا لعبت بشكل جيد. ماذا يعني أن تلعب بشكل جيد؟ هذا يعني أيضاً الدفاع جيداً، لكن الكلمة السحرية في كرة القدم هي التوازن: اللعب جيداً بالكرة وبدونها".

ويغيب عن ريال مدريد الرباعي، داني كارفاخال، ومارسيلو، وتوني كروس، وفيرلاند ميندي للإصابة.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا - لونين - فويدياز

خط الدفاع: مليتياو - ألابا - فاييخو - ناتشو - ميجيل - سانتوس

خط الوسط: مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - فاسكيز - إيسكو - كامافينجا - بلانكو

خط الهجوم: هازارد - بنزيما - أسينسيو - يوفيتش - فينيسيوس - رودريجو - ماريانو