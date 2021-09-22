التعليم: تسليم الشهادات للناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة بالمدارس غدا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه من المقرر غدا الخميس الموافق 23 سبتمبر 2021 ، أن يتسلم الطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ، شهاداتهم من مدارسهم الثانوية ، لتسليم اوراقهم المطلوبة في تنسيق الجامعات 2021

وقالت وزارة التربية والتعليم : على الطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة التوجه إلى مدارسهم للحصول عليها وعلى الرقم السري الذى يستخدمه الطالب للدخول على موقع تنسيق الجامعات 2021 .

وكان قد اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 153852 طالب/طالبة، حضر منهم 153794 طالب/طالبة، وبلغ عدد الناجحين 133774 طالب/طالبة بنسبة 87%.

ويمكن الاطلاع علي النتيجة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ع الرابط التالي:

https://g12.emis.gov.eg/