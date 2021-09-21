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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة الدور الثاني من الثانوية العامة 2021.. رابط مباشر للنتيجة

نتيجة الدور الثاني
نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021

نتيجة الدور الثاني من الثانوية العامة 2021 أكدت وزارة التربية والتعليم أنها متاحة الان لجميع الطلاب ، مشيرة إلى أن هناك رابط مباشر للنتيجة يمكن الوصول إليه من خلال الدخول على 

https://g12.emis.gov.eg/

 ويمكن اتباع الخطوات التالية للحصول على نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة من خلال رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 : ادخل على رابط نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2021،  ادخل رقم الجلوس بشكل صحيح ، و اضغط على أيقونة عرض النتيجة

وكان قد اعتمد اليوم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021

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وزير التعليم يعتمد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021

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وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن احصائيات رقمية هامة بشأن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 .

تمثلت هذه الاحصائيات الرقمية فيما يلي :

  • عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 153852 طالب/طالبة
  • حضر منهم 153794 طالب/طالبة
  • بلغ عدد الناجحين 133774 طالب/طالبة
  • نسبة 87%.
  • عدد الطلاب الراسبين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 بلغ 20.020 طالب وطالبة

وتفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التظلمات لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ، بعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021، لمدة 7 أيام فقط بدءا من اليوم التالي لـ إعلانها.

تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2021

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق ، خطوات تقديم التظلمات لطلاب الثانوية العامة 2021 الالكترونية المجانية ، حيث تتمثل في :

  •  ادخل على رابط تظلمات الثانوية العامة 2021 
  • اكتب الرقم القومي
  • اكتب البريد الموحد
  • اكتب كلمة مرور البريد
  • اضغط على تسجيل الدخول
  • حدد بيانات المواد المراد التظلم منها واملأ البيانات المطلوبة

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تعليمات رسمية عاجلة لـ طلاب الثانوية العامة 2021 المتقدمين بـ إعادة فحص اوراقهم يدويا مرة اخرى ضمن تظلمات الثانوية العامة 2021 الدور الأول.

حيث قالت وزارة التربية والتعليم ، هناك تعليمات يجب إتباعها قبل وأثناء عملية إعادة التصحيح اليدوي لأوراق اجابة (بابل شيت) الطلاب المتقدمين بـ تظلمات الثانوية العامة 2021 تتمثل فيما يلي :


• الالتزام باتباع الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وارتداء الكمامة الطبية


• يمنع منعاً باتاً اصطحاب التليفون المحمول داخل قاعات الاطلاع


• إحضار أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر للطالب وولي الأمر للتحقق من شخصية كل منهما


• يتم الاطلاع على ورقة / أوراق الإجابة (البابل شيت) بمقر كنترول تقدير الدرجات بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر


• يسمح للطالب وولي الأمر فقط بالاطلاع على ورقة / أوراق الإجابة (البابل شيت) في المواد المتظلم فيها ومراجعة التصحيح يدوياً


• يتم استدعاء الطالب برسالة على الموقع الالكتروني للحضور مع تحديد اليوم والساعة المخصصة له للمراجعة


• يسلم الطالب وولي الأمر مظروف يحتوي على صورة ضوئية من أوراق البابل شيت للمواد المتظلم فيها، ومرفق بها نموذج لتقرير يكتب فيه الطالب وولي الأمر ملاحظاته عن كل مادة، بالاضافة إلى كتيب يحتوي على مفاتيح التصحيح لكل نموذج اختباري للمواد موضحاً به توزيع درجات الأسئلة


• يقوم الطالب وولي الأمر بمراجعة عملية التصحيح، وتدوين ملاحظاته والتوقيع عليها وتسليمها مع باقي المستندات (أوراق البابل شيت، كتيب مفاتيح التصحيح)

ويتكلف إعادة الفحص اليدوي 300 جنيه لكل مادة، يتم سداد المبلغ من خلال منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك وهي: 
(البريد المصري، فوري، وقتي، ايجي باي، سداد، ضامن، أمان، مصاري، بيي، ممكن، طلقة، موجة، خالص، موبايل، أموال) 

وقالت وزارة التربية والتعليم : للإستفسارات أو الشكاوى برجاء الاتصال على الرقم الموحد: ١٩٣٦٨

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