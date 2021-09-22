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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إيناس عبد الحليم : رسائل السيسي بشأن سد النهضة وصلت لكل الأطراف

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

 أشادت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، خلال الدورة رقم 76 أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة،حيث بعث الكثير من الرسائل الهامة والواضحة للعالم بأسره، ولكافة الاطراف المعنية إقيليميًا ودوليًا بشان سد النهضة.

 

 وأكدت عبد الحليم، خلال البيان الصادر لها، أن كلمات الرئيس في المناسبات والمحافل الدولية لم تخلو من التحذيرات حول سد النهضة و تعنت إثيوبيا الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها، منبهًا بأن هناك خطًا أحمر وأي تحرك معادٍ سيكون له رد فعل مصري من جانب القيادة السياسية والجيش المصري، فضلا عن المطالبة بتكاتف الجميع لحل هذه الأزمة والانتهاء منها بشكل فوري وسريع.

 

 وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية منذ بداية الأزمة وهي تحرص على الحل الدبلوماسي وعلى استكمال المفاوضات ولكن كان لابد من وضع حد فاصل للمماطلة والتسويف من الجانب الإثيوبي".

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد قال  إن مصر ترتبط ارتباطا وثيقا بواقعها الإفريقى الذى تعتز به كثيرا. وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مصر لجأت لمجلس الأمن للاضطلاع بمسئوليته فى ملف سد النهضة موضحا أن  المفاوضات حول سد النهضة خلال عقد من الزمن شهدت تعنتا معلوما ورفضا غير مبرر للتعاطي بإيجابية مع العملية التفاوضية بمراحلها المتعاقبة.


وأشار الرئيس السيسى، إلى أن نهر النيل يشكل شريان وجود مصر الوحيد عبر التاريخ وهو ما يفسر القلق العارم للمواطن المصرى من سد النهضة الإثيوبى لافتا الى ان أن مصر التى تعترف بحقوق أشقائها التنموية تعد من أكثر الدول جفافًا ويظل شعبها تحت خط حد الفقر المائى.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

الرئيس عبد الفتاح السيسي الجمعية العامة للأمم المتحدة سد النهضة اثيوبيا تحذيرات

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