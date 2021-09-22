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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الجمعة.. حفل توزيع جوائز وتكريمات مسابقة "الأفلام القصيرة" بالمركز الكاثوليكي

نجوم الفن بالمركز
نجوم الفن بالمركز الكاثوليكي

 يُقام حفل توزيع جوائز وتكريمات الدورة الأولى لمسابقة الأفلام القصيرة " نحو حياة أفضل"، التي ينظمها المركز الكاثوليكي المصري للسينما والمجلس العالمي للتسامح والسلام، الجمعة المقبل.

تفاصيل حفل توزيع جوائز المركز الكاثوليكي

جدير بالذكر أن اللجنة العُليا للمسابقة والتي تشكّلت برئاسة الأب بطرس دانيال ومعالي أحمد الجروان وعضوية الأستاذين مجدي سامي وميشيل ماهر قد قررت تكريم بعض رموز الفن المصري، حيث سيتم تكريم الفنانة القديرة لبلبة و المخرج القدير مجدي أبو عميرة و الفنان القدير أشرف عبد الباقي. 

 هذا وستقوم الإعلامية المتميزة لميس سلامة بتقديم حفل  توزيع جوائز المركز الكاثوليكي على المسرح، كما سيتم نقله على الهواء مباشرة على قناة سات ٧ الفضائية.

تشكّلت لجنة التحكيم برئاسة مدير التصوير السينمائي كمال عبد العزيز رئيس المركز القومي للسينما سابقاً، وعضوية كلاً من رئيس أكاديمية الفنون وأستاذ المونتاچ بالمعهد العالي للسينما أ.د. غادة جُبارة و الفنانة القديرة لقاء الخميسي و الفنانة القديرة چومانا مراد و المخرج السينمائي سعد هنداوي. 

جدير بالذكر أن معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام قد وقّع مذكرة تفاهم مع الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما، لتشجيع الطاقات الشبابية على الإبداع وإعلاء قيم التسامح والسلام في المجتمع، وكانت هذه المسابقة هي أولى ثمار هذا التعاون.

تم الإعلان عن المسابقة منذ شهر يونيه الماضي، وكان موعد تقديم الأفلام خلال الفترة من ١٠ يوليو وحتى ٢٨ أغسطس ٢٠٢١.

وكانت لجنة الاختيار والمشاهدة قد اجتمعت على مدار ثلاث أيام في وقت سابق لتحديد الأفلام التي ستشارك بالمسابقة والتي ينطبق عليها الشروط من حيث الموضوع والتوقيت المحدد للأفلام، حيث اختارت اللجنة ٢٠ فيلماً  للاشتراك بالمسابقة من إجمالي ٣٧ فيلماً قصيراً تم تقديمها للمسابقة.

وقد قرر معالي أحمد الجروان منح جوائز مالية لتشجيع الشباب على إنتاج المزيد من الأعمال الهادفة، حيث قرر منح ٢٥٠٠٠ للمركز الأول، و ١٥٠٠٠ للمركز الثاني، و ١٠٠٠٠ للمركز الثالث.

وبعد أن شاهدت لجنة التحكيم الأفلام المشاركة، عقدت عدّة جلسات للمداولات والمناقشات، استقرت اللجنة على النتيجة النهائية والتي سيتم الإعلان عنها خلال حفل توزيع الجوائز الذي سيقام بمشيئة الله تعالى في تمام السابعة مساء يوم الجمعة الموافق ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١ بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان.

توزيع جوائز المركز الكاثوليكى المصرى للسينما المركز الكاثوليكى لميس سلامة لبلبة

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