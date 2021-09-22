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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في اليوم الثامن للموجه الـ ١٨..إزالة العديات على مساحة ٢٩٥ فدانا بالشرقية

صدى البلد

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء تنفيذ أعمال إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ، لإسترداد حق الدولة والشعب خلال الموجه الـ ١٨ .. تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إسترداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

 

أوضح المحافظ أن المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزاله ٧٥ حالة تعدي على الأرض الزراعية بمساحة ٢٩٥ فدان و٢٣ قيراط زراعة، كما تم إزاله 49 حاله تعدي بالبناء المخالف بمساحه ١٠ آلاف و٤٩٠ متر بمراكز ( أولاد صقر – ههيا – أبو حماد – كفر صقر – فاقوس – أبو كبير – منيا القمح – ديرب نجم – بلبيس – الحسينية – الإبراهيمية ) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

ضمن الموجة الـ 18.. محافظ المنوفية: إزالة 317 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

أكد المحافظ إستمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالته.

الشرقية مخالفة منيا القمح تعديات البناء المخالف إزالة التعديات محافظ الشرقية

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