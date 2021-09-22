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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد زيادة عدد الحاجزين.. الإسكان تكشف مصير المتقدمين في مبادرة التمويل العقاري

سكن لكل المصريين
سكن لكل المصريين

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هناك إقبالاً من المواطنين على حجز الوحدات السكنية التى يطرحها حاليا صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "سكن لكل المصريين 2" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، حيث تم حتى الآن سحب 110 آلاف كراسة شروط، بينما قام 51 ألف مواطن بسداد مقدمات الحجز، علما بأن آخر يوم للحجز فى تلك الوحدات غدا الخميس.

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ويتم سحب كراسات الشروط، وسداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية، والمصروفات الإدارية، بمكاتب البريد المُميكنة بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، وتسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المُرفقين بكراسة الشروط على الموقع الإلكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

 

وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه  زاد عدد الحاجزين عن عدد الوحدات المطروحة في 33 مدينة، وسيتم بها تطبيق الأولويات، وفقا للآلية المقررة من رئاسة مجلس الوزراء.

وحدات جاهزة للتسليم الفوري

 

ويتم طرح وحدات جاهزة للتسليم الفوري (غرفتين وصالة، و3 غرف وصالة) بمساحات تتراوح بين 75 و90 م2، في مدن ومراكز المحافظات التالية: (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط)، بجانب طرح وحدات أخرى ضمن نفس الإعلان، لمتوسطى الدخل، في مدينتي شطا والزرقا بمحافظة دمياط بمساحات تتراوح بين 105 و114م2، ويتم شراء تلك الوحدات وفقاً لنظام التمويل العقاري، والشروط التفصيلية للمبادرة الصادرة من البنك المركزي المصري بتاريخ 13 يوليو 2021، حيث يتم سداد مقدم يبدأ من 10 % لوحدات محدودي الدخل، و15 % لوحدات متوسطي الدخل، ثم تقسيط باقى ثمن الوحدة، بنظام التمويل العقارى، لمدة تصل إلى 30 عامًا بسعر عائد 3 % سنويًا متناقصة.

 

وحدات تسلم بعد 36 شهرا

ويتم أيضاً طرح وحدات كاملة التشطيب (3 غرف وصالة) من المقرر تسليمها خلال 36 شهرا، بالمدن التالية: (بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة "البداري"، وبورفؤاد)، وتتراوح مساحات الوحدات السكنية المطروحة بين 100 و120 م2، وسيتم سداد 12 دفعة ربع سنوية تبدأ في 1 يناير 2022 تبلغ قيمتها 25 % من ثمن الوحدة، ويسدد باقي ثمن الوحدة بحد أقصى 65 % من ثمن بيعها بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 30 عاماً بسعر عائد 3 % متناقصة سنوياً.

 

شروط الدخل لوحدات سكن لكل المصريين

وفيما يخص حدود الدخل من جميع مصادر الدخل التي سيتم التعامل وفقاً لها، للعملاء من منخفضي ومتوسطي الدخل، فبالنسبة للمواطنين من منخفضي الدخل، فإن الحد الأقصى لصافي الدخل السنوي للأعزب يبلغ 54 ألف جنيه بما يعادل 4500 جنيه شهرياً، والحد الأقصى لصافي الدخل السنوي للأسرة يبلغ 72 ألف جنيه بما يعادل 6000 جنيه شهرياً، أما فيما يخص المواطنين من متوسطي الدخل فإن الحد الأقصى لصافي الدخل السنوي للأعزب يبلغ 120 ألف جنيه بما يعادل 10 آلاف جنيه شهرياً، و168 ألف جنيه سنوياً للأسرة بما يعادل 14 ألف جنيه شهرياً، على أن يكون الحد الأدني لصافي الدخل الشهري لمنخفضي الدخل 1200 جنيه، والحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لمتوسطي الدخل 2500 جنيه.

وبخصوص آلية التسجيل على موقع الصندوق، أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يتم الدخول على الموقع الإلكترونى (www.shmff.gov.eg)، والضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار، وملء استمارة التسجيل وانتظار رسالة نصية بكود التفعيل، والضغط على تقديم طلب وحدة سكنية والموافقة على الشروط والأحكام، ويقوم العميل بملء البيانات الموضحة بالصفحة "استمارة الحجز"، ويوجد لكل حقل من الحقول رسالة مساعدة تظهر فى حالة وقوف المؤشر على علامة (؟) المقابلة لعنوان الحقل، ثم يقوم العميل بإرفاق المستندات المطلوبة لإنشاء الطلب، ويتم نقل المستخدم إلى الصفحة الشخصية بعد إرسال الطلب مع إظهار الرسالة التالية "تم إرسال طلبك بنجاح".

 

تجدر الإشارة إلى أنه على المواطنين الراغبين فى مزيد من التفاصيل والاستفسارات، متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي (http://www.facebook.com/shmffeg)، والصفحة الرسمية على اليوتيوب من خلال الرابط التالي (https://www.youtube.com/shmffeg)، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق (www.shmff.gov.eg)، أو من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة 9 صباحاً : 9 مساءً طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن / مديريات الإسكان.

البنك المركزي الإسكان الاجتماعي مجلس الوزراء وزارة الاسكان الوحدات السكنية سكن لكل المصريين التمويل العقاري حدائق العاصمة صندوق الإسكان الاجتماعى

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