جمال الحاجي: ضياع السوبر المصري بداية النهاية لموسيماني مع الأهلي

سلط الدكتور جمال الحاجي، الخبير الكروى والمدرب التونسي، الضوء على فوز فريق طلائع الجيش بالسوبر المصري على حساب النادى الأهلى.

وقال الدكتور جمال الحاجي، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: “طلائع الجيش أمام انتصار تاريخي ولقب غالٍ، من جهة أخرى الأهلي ربما يدخل نفق الشك والتغيير على المستوى الفني”.

وأضاف: “كان على الأهلي الانتصار بلقب السوبر للرجوع لصدارة الأحداث بعد التفريط في لقب الدرع للغريم الأزلي الزمالك، والسوبر كان سيعيد الثقة لأبناء القلعة الحمراء”.

وتابع : “إلا أن موسيماني لم يكن موفقا في اختياراته التكتيكية، وأنا شخصيا أعتبر أن هذه الهزيمة المدوية للأهلي وخسارة لقب السوبر المصري بهذه الطريقة قد تكون بداية النهاية لتجربة بيتسو موسيماني مع الأهلي”.

واستطرد: أما فيما يخص طلائع الجيش، أنا أعتبر أن فوز أي فريق مصري على الأهلي المصري العتيد يعتبر مستحقا ويعتبر إنجازا كبيرا نظرا لتفاوت المستويات والإمكانيات".

وقال أيضا: “انتصار عبد الحميد بسيوني هو انتصار لمدرسة التدريب المصرية وهو تفوق تاريخي لهذا المدرب الشاب الذي كان وفيا لتقاليده كمهاجم قديم واستطاع أن يقهر كبير أفريقيا”.

وأكد أن خسارة السوبر المصرى ستكون قاسية جدا على الجهاز الفني للأهلي الذي بدأ يفقد ثقة الجماهير الحمراء وحتى ثقة الإدارة، خاصة محمود الخطيب الذي سينتظر أول كبوة للتفكير في بديل موسيماني.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش بلقب السوبر المصري نسخة 2019-2020 للمرة الأولى فى تاريخه، عقب التغلب على النادي الأهلي بضربات الترجيح فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ونجح عبد الحميد بسيوني، مدرب الطلائع، فى التتويج بلقب السوبر المصري مرتين مساعدا ومديرا فنيا.

وساهم عبد الحميد بسيوني فى اقتناص لقب السوبر المصري كمدرب مساعد رفقة طارق العشري في فوز حرس الحدود على الأهلي بكأس السوبر المصري 2009 بالفوز بنتيجة 2-0.

ونجح عبدالحميد بسيوني فى التتويج بلقب السوبر المصري أمس، الثلاثاء، على حساب الأهلي كمدير فني لفريق طلائع الجيش.

وتألق الحارس محمد بسام وتصدى لضربة جزاء من بدر بانون ومحمد مجدي قفشة ومحمد شريف، كما تألق الحارس المخضرم محمد الشناوي وتصدى لكرة كريم الطيب، لاعب الطلائع، وحسن مجدي، وسجل للاعبي طلائع الجيش كل من محمد الصباحي ومحمد الجويني وعمرو السيسي، كما سجل للاعبي الأهلي كل من علي معلول وعمرو السولية فقط.

وأهدر كل من بدر بنون وقفشة ومحمد شريف للأهلي، وكريم الطيب وحسن مجدي لطلائع الجيش.



ملخص الشوط الأول

وسدد محمد مجدي قفشة كرة من على حدود منطقة الجزاء لكن تصدى محمد بسام، حارس طلائع الجيش، بثبات فى الدقيقة 6، قبل أن يرد عليه محمد ناصف بتسديدة مرت بجوار مرمى الحارس المخضرم محمد الشناوي.

كما سدد حسين الشحات من على حدود منطقة الجزاء ارتطمت بالدفاع لتصل إلى محمد شريف داخل منطقة الجزاء، ومن ثم مهدها إلى طاهر محمد الذي سدد كرة قوية ارتطمت بـ عبد الرحمن شيكا، الجناح الأيسر لفريق طلائع الجيش، وذلك فى الدقيقة 23 من زمن المباراة.

ورد لاعبو طلائع الجيش فى الدقيقة 25 بكرة مقوسة من مخالفة على حدود منطقة الجزاء عن طريق مهند لاشين أبعدها أيمن أشرف، لاعب الأهلي، ومن ثم أصيب بعد تدخل قوي مع زميله الشناوي، وتوقف اللعب.

وفى الدقيقة 35 تسديدة من حسين الشحات من على حدود منطقة الجزاء ارتطمت بـ خالد سطوحي مدافع طلائع الجيش، وتحولت إلى ركلة ركنية من الطرف الأيسر أرسلها الشحات عرضية شتتها محمد ناصف بنجاح.

وفى الدقيقة 41 علي معلول يرسل كرة عرضية مرت من أمام محمد شريف مهاجم الأهلي بغرابة شديدة، لتتحول إلى ركلة ركنية من الطرف الأيمن أرسلت عرضية عن طريق علي معلول أبعدها حارس مرمى طلائع الجيش.

وأهدر محمد شريف 45 من زمن المباراة فرصة محققة ، بعد هجوم مرتد لصالح الأهلي ومن ثم تمريرة رائعة من السولية إلى محمد شريف الذي سدد كرة من يسار منطقة الجزاء بجوار القائم الأيسر.

ملخص الشوط الثاني



شهدت 52 تسديدة من عبد الرحمن شيكا، لاعب طلائع الجيش، من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، ومن ثم شتتها علي معلول إلى ركلة ركنية من الطرف الأيمن أرسلت عرضية من أحمد سمير شتتها الدفاع بنجاح.

وفى الدقيقة 54 مرر أفشة إلى علي معلول كرة طولية أرسلها التونسي الدولي كرة عرضية من يسار منطقة الجزاء إلى محمد شريف، مهاجم الأهلي، سددها بجوار القائم الأيسر.

وشهدت الدقيقة 73 تبادلا رائعا للكرة بين لاعبي الأهلي بين الشحات وميكيسون وأفشة داخل منطقة الجزاء، ومن ثم تسديدة من أفشة من يسار منطقة الجزاء تصدى لها محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش.

وسدد حسين الشحات تصويبة قوية من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها حارس مرمى طلائع الجيش ببراعة فى الدقيقة 78 من زمن المباراة.

ولم يظهر لويس ميكيسوني، صفقة الأهلي الجديد، بالشكل المنتظر من جماهير المارد الأحمر، حيث لم يسدد سوى تسديدتين كلاهما كانا أعلى مرمى حارس طلائع الجيش محمد بسام.

وظلت الدقائق الأخيرة من زمن المباراة بلا أي خطورة على مرمى الفريقين ليفرض طلائع الجيش التعادل السلبي على النادي الأهلي ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي لتحديد بطل السوبر المصري 2019-2020.