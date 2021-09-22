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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ الفيوم يكرم فريق مدرسة الغريب الفائز بالمستوى الأول بتحدى القراءة العربي

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء تكريمه طلاب المدرسة

كرم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فريق مدرسة الغريب للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة سنورس التعليمية، الفائز بالمركز الأول على مستوى الوطن العربي بمبادرة "تحدي القراءة العربي"، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم.

 

وأشار محافظ الفيوم، خلال اللقاء إلى أن الدولة تهتم بأصحاب الفكر والمثابرين على العلم والمعرفة، معرباً عن سعادته بلقاء تلاميذ ومعلمي مدرسة الغريب، لكونهم مثالاً يحتذي فى مداومة القراءة وسعة الاطلاع، فضلاً عن مشاركتهم الفاعلة بمبادرة "تحدى القراءة العربي" التى نظمتها دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

ولفت المحافظ، إلى التنسيق مع وزارة الهجرة لمشاركة المدرسة بالمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، موجهاً بالتنسيق مع وزارة السياحة والاثار لتنظيم رحلة ثقافية لتلاميذ المدرسة لزيارة متحف الحضارة، ومكتبة الأسكندرية، إضافة لتنظيم معرض للكتاب بالمدرسة.

 

كما وجه المحافظ، ببحث ودراسة توفير قطعة أرض أملاك دولة بنطاق القرية لإنشاء مكتبة عامة بها، والعمل على توفير مجموعة من الكتب في مختلف العلوم لمكتبة المدرسة بشكل عاجل، مؤكداً على الربط بين المعارف التى يكتسبها التلاميذ من القراءة والاطلاع ومردود ذلك على حياتهم وتفوقهم العلمي.

 

وأضاف محافظ الفيوم، أن المحافظة لا تدخر جهداً فى الوقوف بجانب النابغين بكافة المجالات، مشيراً إلى ضرورة أن تكون المدرسة نواة لجعل قرية الغريب "قرية بلا أمية" كونها مدرسة متميزة، والعمل على جعل القرية عاصمة للقراءة بالمحافظة، مشدداً على التلاميذ متابعة القراءة والاطلاع، والاستفادة من المعارف التى يطلعون عليها، كما أكد على التفوق العلمي كمردود إيجابي لسعة الاطلاع.

 

جدير بالذكر أن مبادرة " تحدي القراءة العربي" أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي، وشارك بالمسابقة خلال هذه الدورة الخامسة، 96 ألف مدرسة.

 

وشاركت مدرسة الغريب بعدد 970 تلميذاً وتلميذة يمثلون جميع مراحل التعليم الأساسي بها، وقام كل تلميذ بقراءة من 50 إلى 100 كتاب حسب مرحلته التعليمية والعمرية، وتم انتقاء الكتب تبعاً لكل مرحلة تعليمية، وقام كل تلميذ بإعداد ملخص لكل كتاب قرأه.

 

وخلال اللقاء استمع محافظ الفيوم، لعرض باللغة العربية الفصحى لملخصات عدد من الكتب لبعض التلاميذ، فضلاً عن عرض قدراتهم الفنية في الأغانى الوطنية، وفي نهاية اللقاء قام محافظ الفيوم بمنح شهادات التقدير لعدد من التلاميذ والمعلمين والإداريين، إضافة لمنح المدرسة درع المحافظة تقديراً لدورها فى الاهتمام باللغة العربية، وتربية النشء على حب القراءة والاطلاع.

 

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محافظ الفيوم يكرم فريق مدرسة الغريب الأول مستوى الوطن العربى تحدى القراءة العربى

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