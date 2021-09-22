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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انقطاع المياه فى مدينة نصر لمدة 6 ساعات.. تفاصيل ومواعيد

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن (الحى السابع بالكامل – المنطقة الثامنة) بمدينة نصر، لمدة 6 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 24-9-2021 وحتى الساعة الرابعة صباح يوم السبت الموافق 25-9-2021 ، وذلك لمدة 6 ساعات.

 

وبحسب بيان الشركة، فأنه نظراً لأعمال المشروع القومى لقطار المونوريل، والذى يترتب عليه تحويل مسار خط المياه قطر 400مم بشارع ذاكر حسين تقطاع شارع ابو العتاهية بميدان انبى والمتعارض مع اعمال تنفيذ قطار المونوريل.

 

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وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
 

مياة الشرب انقطاع المياه شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياة شركة مياه الشرب

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