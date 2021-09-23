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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الخميس 23 -9-2021

أرشيفية
أرشيفية

ينشر موقع “صدى البلد” سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس 23 -9-2021، في محلات الصاغة بدون مصنعية، التي جاءت على النحو الآتي:

 

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر

الوحدة     سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24    888  إلى  890
عيار 22    814  إلى  816
عيار 21    777  إلى  779
عيار 18   666  إلى  668
عيار 14   518  إلى  519
عيار 12   444  إلى  445
الاونصة 27,617  إلى  27,688
الجنيه الذهب 6,216  إلى  6,232
الكيلو 888,000  إلى  890,286

 

سعر الذهب في مصر بالمصنعية
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.

اسعار الذهب اليوم الخميس سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس سعر الذهب عيار 24 سعر الجرام من عيار 22 سعر الذهب عيار 18

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