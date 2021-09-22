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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المالكي يطالب الأمم المتحدة بوضع آليات لتنفيذ قراراتها بشأن بفلسطين

فلسطين
فلسطين

وجه وزير الخارجية الفلسطينية رياضي المالكي، طلبا إلي الأمم المتحدة بوضع الآليات اللازمة لتنفيذ قراراتها بشأن القضية الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وحماية الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال لقاء المالكي، اليوم الأربعاء، مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة الـ76 عبد الله شهيد، على هامش الشق رفيع المستوى لأعمال الجمعية العامة، المنعقدة حاليًا في نيويورك بحسب ماذكر موقع أمد للإعلام. 

ونقل المالكي تحيات الرئيس محمود عباس والقيادة وشعبنا لرئيس الجمعية العامة، متمنيًا له النجاح في رئاسته لأهم مؤسسة للأمم المتحدة، وعملها وأولوياتها، باعتبار أن حقوق الشعب الفلسطيني وقراراته أمام الجمعية العامة تجسّد ارادة القانون الدولي.

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ولفت إلى أن دولة فلسطين ستعمل معه بشكل حثيث، مؤكدًا أن قضية فلسطين قضية حية في أروقة المنظومة الأممية.

ووضع المالكي، رئيس الجمعية في صورة الأوضاع والجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد أبناء شعبنا، واستيلاء سلطات الاحتلال على الأراضي لصالح الاستيطان وآخرها اليوم، في رفض واضح لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، خاصة القرار 2334.

وذكر المالكي قائلا : "في كل يوم هناك جرائم إعدام ميداني، واعتقال تعسفي، واستيلاء على أراض وتهجير قسري. وإن اسرائيل ليست سلطة احتلال وحسب بل قوة استعمار، وابرتهايد، يجب رفع الحصانة عنها ومساءلتها ومحاسبتها".

واوصح أن القيادة الفلسطينية ستعود إلى الأمم المتحدة، والجمعية العامة كلما تطلب ذلك للدفاع عن حقوق أبناء شعبنا ومقدراته.

وتطرق المالكي، خلال اللقاء، إلى محاولات بعض الجهات لتمرير تعريف IHRA حول معاداة السامية، بما يربط ويساوي التعريف بين معاداة السامية وبين مواجهة وانتقاد الممارسات والجرائم التي ترتكبها إسرائيل من خلال أدواتها المختلفة من مستوطنين ومسؤولين سياسيين وعسكريين، مشددًا على ضرورة مواجهة هذه المحاولات وتقويضها وعدم تمريرها.

بدوره، أكد شهيد أنه سيعمل كل ما بوسعه، استنادًا لولايته ودوره، في الحفاظ على حسن سير الجمعية العامة، وأن أبوابها وأبواب مكتبه مفتوحة لممثلي فلسطين وقضيتهم.

فلسطين محمود عباس الأمم المتحدة القضية الفلسطينية القانون الدولي سلطات الاحتلال وزير الخارجية الفلسطيني

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