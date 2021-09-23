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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب القاهرة: موعد المقابلات الشخصية لطلاب دبلوم التنمية الثقافية 27 أغسطس

كلية الاداب جامعة
كلية الاداب جامعة القاهرة

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن بدء المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين للالتحاق بـ دبلوم التنمية الثقافية للعام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢ ، يوم الاثنين الموافق٢٧ أغسطس الجارى فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا .

وكانت قد أعلنت جامعة القاهرة عن فتح باب التقدم لدبلوم التنمية الثقافية ، وذلك حتى يوم الثلاثاء الموافق 31 من أغسطس الجارى.

وفى هذا التقرير ننشر لكم شروط القبول والأوراق المطلوبة  للالتحاق بالدبلومة  الثقافية.

شروط القبول بالدبلومة

 

أن يكون الطلاب حاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس فى أي من التخصصات المعتمدةمن المجلس الأعلى للجامعات دون شرط التقدير .

اجتياز اختبارات القبول التحريرى والشفوى بنجاح .

 

الأوراق المطلوبة 

1- شهادة التخرج

2- شهادة الميلاد

3- صورة الرقم القومى

4- موقف التجنيد بالنسبة بالنسبة للذكور

5- موافقة جهة العمل للعاملين فى الحكومة

6- 6  صور شخصية

 

الرسوم الدراسية 
 

اختبار القبول ( 370 جنيها )

مصاريف السنه الاولى ( 1200 جنيه )

مصاريف السنة الثانية ( 750 جنيها )

 

نظام الدراسة 


سيكون نظام الدراسة بالنظام الهجين بين الحضور والدراسة اون لاين

اختبار القبول 


تبدأ اختبارات القبول بدءا من شهر سبتمبر

كلية الاداب جامعة القاهرة المقابلات الشخصية دبلوم التنمية الثقافية جامعة القاهرة شروط القبول بالدبلومة

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