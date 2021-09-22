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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مطار القاهرة يستقبل 1.5 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا بعد قليل

مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي

يستقبل مطار القاهرة الدولي، بعد قليل، شحنة جديدة من لقاح استرازينيكا، تضم نحو مليون ونصف جرعة، قادمة من ألمانيا، استعدادا لتوزيعها على مراكز اللقاحات على مستوى الجمهورية، لاستكمال تطعيم المواطنين ضد الفيروس المستجد.

 

وبحسب مصادر مطلعة في مطار القاهرة، تصل شحنة لقاح استرازينيكا، قادمة من ألمانيا على متن طائرة شحن تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران، رحلة رقم 539، ويكون في استقبالها بالمطار، وفد من ممثلي السفارة الألمانية بالقاهرة ومساعد وزير الصحة والسكان، فور وصولها في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم، إلى قرية البضائع.

 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أن شحنة لقاح استرازينيكا، سوف تخضع للتحاليل فى معامل هيئة الدواء المصرية، لافتا إلى أن "أسترازينكا" أثبت فعالية فى الوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 28 يومًا، فضلاً عن حصوله على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية.

 

وسجلت مصر حتى الآن، 298296 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة الوبائية قبل عام ونصف، من ضمنهم 251395 حالة تم شفاؤها، و 17016 حالة وفاة، حسب بيانات وزارة الصحة والسكان.

 

وبحسب احصائية وزارة الصحة والسكان، فد تم تسجيل نحو 688 حالة إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، خلال ال24 ساعة الماضية، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 24 حالة جديدة.

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