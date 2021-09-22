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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيراميكا كليوباترا يواصل استعداداته لمنافسات الموسم الجديد في الدوري الممتاز

صدى البلد

يواصل فريق سيراميكا كليوباترا تدريباته بمعسكره في شرم الشيخ ضمن استعداداته لخوض منافسات الدورى الممتاز موسم ٢٠٢١-٢٠٢٢

وركز هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا علي التدريبات البدنية خلال استعدادات اليوم .

وظهر الاداء الحماسي للاعبي سيراميكا كليوباترا خلال التدريبات .

وخاض فريق سيراميكا كليوباترا تدريباته مساء اليوم خلال معسكره بشرم الشيخ .


وفي وقت سابق أعلنت إدارة سيراميكا كليوباترا التعاقد مع محمد كوكو حارس مرمى مصر للمقاصة لمدة ٣ مواسم، قادمًا من نادي المقاصة.

وحصلت إدارة سيراميكا كليوباترا على توقيع الحارس، بعدما اجتاز الكشف الطبي بنجاح.

يذكر أن إدارة سيراميكا كليوباترا أبرمت صفقتين في الأيام الماضية، الأولى ضم المهاجم باسم مرسي، قادمًا من نادي مصر للمقاصة، والثانية ضم المدافع محمود البدري، قادمًا من نادي سموحة.

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