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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديو جراف.. محمد صلاح الخامس في قائمة أغلى 10 لاعبين بـ العالم

قائمة أغلى لاعبين
قائمة أغلى لاعبين في العالم

أعلنت مجلس فوربس الامريكية عن قائمة أغلى 10 لاعبيين لكورة القدم في العالم والتي كان من ضمنها اللاعب المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول حيث احتل المركز الخامس .

قائمة أغلى لاعبين في العالم 

أفاد تقرير مجلة فوربس الامريكية  بأن اللاعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، يحصل سنويا على 41 مليون دولار (نحو 643 مليون جنيه مصري).


وجاء محمد صلاح في المركز الخامس، بقائمة اللاعبين الأكثر دخلاً في العالم، التي أعدتها المجلة الأمريكية.

ويحصل صلاح من ليفربول على راتب سنوي يقدر بمبلغ 25 مليون دولار، كما يحصل على 16 مليون من العائدات التجارية والإعلانات.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول قائمة اغلى 10 لاعبين في العالم من خلال الفيديوجراف التالي:

محمد صلاح اغلى لاعبين قائمة العالم صلاح

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