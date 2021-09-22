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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا تحتفل بتخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية

احتفال عسكري - سوريا
احتفال عسكري - سوريا

احتفلت سوريا  اليوم بتخريج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية برعاية الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة.

 

وحضر بالنيابة عن الرئيس الأسد في رعاية هذا الاحتفال اللواء نائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة وكان في استقباله على المدخل الرئيسي مدير الأكاديمية وعدد من كبار ضباط القيادة العامة واستعرض ممثل راعي الاحتفال حرس الشرف.

 

وبدأ الاحتفال بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً وإكباراً لأرواح شهدائنا الأبرار ثم عزف النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية.

 

وألقى مدير أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية كلمة أكد فيها قدرة الأكاديمية على تحمل المسؤولية لتحقيق أهدافها بالانضباط والعمل والتحصيل العلمي لتبقى مؤسسة علمية عسكرية رائدة ترفد القوات المسلحة بالمهندسين الحربيين الأكفاء وتبقيهم على صلة بعلوم العصر ومستجداتها موصياً الخريجين ببذل كل جهد في سبيل تطوير معارفهم العلمية والعملية.

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وألقى اللواء ممثل راعي الاحتفال كلمة نقل فيها للمتخرجين تهنئة  الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة وتمنياته لهم بالنجاح والتوفيق في أداء مهامهم النبيلة التي تنتظرهم إلى جانب رفاقهم من أبناء القوات المسلحة التي أثبتت للعالم كله أن الإرادة والعقيدة القتالية الوطنية هما العامل الحاسم والأهم في إحراز النصر في أي معركة.

وشدد ممثل راعي الاحتفال علي ضرورة الاستمرار في نهل كل جديد في مجال العلوم الهندسية وخاصة في ظروف ثورة الاتصالات وتقانة المعلومات التي تسود عالمنا اليوم وأن يكونوا أنموذجاً يحتذى في الكفاءة والجدارة والبذل والعطاء.

وقال : واهم من يظن أنه سيبقى شبر واحد من الجغرافيا السورية دون أن يتم تطهيره من رجس الإرهاب وداعميه.
بعد ذلك جرت مراسيم تسليم العلم واستلامه.

ثم أدى المتخرجون القسم العسكري وتلي أمر النجاح وتسمية الدورة باسم الشهيد البطل النقيب محمد عبدو عروب تكريماً للشهداء وتقديساً للشهادة وترسيخها قيمة عليا في حياة المجتمع.

بعد ذلك تم توزيع الهدايا الرمزية على المتخرجين ثم قدم الطالب الأول درع الدورة للواء ممثل راعي الاحتفال عربون وفاء وإخلاص.

كما تم تقديم درع الدورة لذوي الشهيد عربون عهد ووفاء لدماء الشهداء.

واختتم الاحتفال بالنشيد الوطني للجمهورية العربية السورية.

سوريا القوات المسلحة بشار الأسد حرس الشرف دفعة جديدة

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