مرض قاتل في حد ذاته.. بعد وفاة الطفلة ليان هل علاج ضمور العضلات يسبب الوفاة؟.. ناجية فهمي تُجيب

أجابت الدكتورة ناجية فهمي، مدير وحدة أمراض ضمور العضلات بطب عين شمس، على سؤال :"هل علاج ضمور العضلات يسبب الوفاة؟".

وأضافت ناجية فهمي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء dmc، مساء اليوم الأربعاء، إنه من غير معروف أن حقن علاج ضمور العضلات تؤدي للوفاة، وأنها تعتبر الأغلى فى العالم، مؤكدة أنه لم يحدث أن علاج ضمور العضلات تسبب في وفاة أي طفل.

وتابعت الدكتورة ناجية فهمي، مدير وحدة أمراض ضمور العضلات بطب عين شمس، أن التجارب الإكلينيكية أكدت أن علاج ضمور العضلات لم يسبب وفاة أي طفل، مضيفة أنه لم يحدث أن العلاج الجيني يسبب تدهور الحالات.



وأكملت الدكتورة ناجية فهمي، مدير وحدة أمراض ضمور العضلات بطب عين شمس، أن ضمور العضلات هو مرض قاتل في حد ذاته، مؤكدة أنه يتم فحص الأطفال أكثر من مرة من قِبل المتخصصين قبل إعطاء علاج.