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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب ارتباط حبيبته.. طالب يحاول الانتحار بـ «حبة الغلة» في كفر الشيخ

حبة الغلة السامة
حبة الغلة السامة

شهدت إحدى قرى مركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، واقعة مؤسفة، حين أقدم طالب بالثانوية التجارية على التخلص من حياته، فقام بتناول قرص حفظ الغلال، إلا أن العناية الإلهية أنقذته، وجرى إسعافه ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكان اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا يفيد وصول أ.ع 17 سنة، طالب بالصف الثالث الثانوي التجارة، إلى مستشفى قلين المركزي، يعاني من قيء واضطراب بدرجة الوعى، وتم تحويله لمستشفى المنصورة الجامعي ، الدقهلية ، لاستكمال العلاج به .

وكشفت التحريات الأولية، أن شخصين أحدهما يعمل فني بشركة كيماويات، وآخر يعمل سائقًا، وجدا هذا الشاب مسجيًا على ظهره على الأرض أثناء تواجدهما بمزرعة البنجر الخاصة بهما، بعزبة فتح الله، دائرة مركز قلين، وأخبرهما بأنه تناول قرصًا من أقراص حفظ الغلال، فقاما بنقله بسيارة الإسعاف لمستشفى قلين المركزي .


 باستدعاء والده"ع.ر"  54  سنة، ويعمل نقاشًا، ويقيم دائرة مركز قلين ، أقر بتناول نجله قرص حفظ الغلال وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة لارتباطه، بإحدى الفتيات عاطفيًا، وذلك عقب علمه بخطبتها لأحد الأشخاص.

 حرر رجال الشرطة المحضر رقم  5775 لسنة 2021  إداري مركز قلين ، وأخطرت النيابة للتحقيق.

الدقهلية الشرطة كفر الشيخ مستشفي المنصورة مستشفى المنصورة الجامعى

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