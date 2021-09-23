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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول تعليق من ماجدة الرومي بعد تعرضها لحالة إغماء

ماجدة الرومى
ماجدة الرومى

 تعرضت المطربة ماجدة الرومى لحالة إغماء خلال إحيائها حفل افتتاح مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ٣٥.

وكتبت ماجدة الرومى فى أول تعليق لها عبر حسابها بموقع فيسبوك :" شكرا جرش
شكرا الاردن على كل هالمحبّة".

عادت المطربة ماجدة الرومي للغناء بحفل افتتاح مهرجان جرش  للثقافة والفنون  مرة أخرى بعد أن تعرضت لحالة إغماء نتيجة  لهبوط حاد في السكر حسبما أكد أيمن سماوي المدير التنفيذي للمهرجان.

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عادت للغناء.. تعرف على سبب إغماء ماجدة الرومي بحفل افتتاح مهرجان جرش

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إغماء ماجدة الرومي لحظة إحيائها حفل افتتاح مهرجان جرش |شاهد

وانطلقت فعاليات المهرجان مساء امس  “الأربعاء” بحضور وزراء وضيوف من الأردن والدول العربية ، وستحضر الحفل من مصر وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم .

وصدحت بعد مراسم الافتتاح الرسمية، الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي بصوتها القادم من لبنان لتزين مدرجات المدينة العريقة وتطرب الحضور بأجمل الأغاني التي يحفظها الجمهور العربي والأردني عن ظهر قلب.

وتحدث مدير مهرجان جرش للثقافة والفنون أيمن سماوي عن برنامج المهرجان الثقافية والفنية أثناء استقباله الإعلامية رُلى الهباهبة  في مقر إدارة المهرجان، قائلا: يتميز المهرجان هذا العام أنه يقام في ظروف صعبة يمر بها العالم أجمع وخصوصا الوسط الثقافي والفني بسبب جائحة الكورونا وتداعياتها السلبية على كافة مناحي الحياة.

ماجدة الرومي المطربة ماجدة الرومي مهرجان جرش للثقافة والفنون إفتتاح مهرجان جرش أخبار الفنانيين

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