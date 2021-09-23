حسين السيد: أسامة نبيه لم يعد لجهاز الزمالك.. وكارتيرون حر فى اختيار مساعده

أكد حسين السيد عضو لجنة الزمالك، أن أسامة نبيه لم يعود إلى منصبه كمدرب مساعد في الجهاز الفني للفارس الأبيض خلال الفترة الحالية.

وقال السيد خلال تصريحات عبر قناة "الزمالك" لبرنامج "زملكاوي": "أسامة نبيه تقدم باعتذار عن عدم استمراره كمساعد لكارتيرون، وهذا الشىء الرسمي الوحيد الذي نعلمه فقط كلجنة".

وأضاف: "خلاف ذلك نسمعه عنه على (السوشيال ميديا) ونقرأه مثل كل الناس، وكارتيرون له مطلق الحرية أن يختار المساعد الذي يريده، ولا نتدخل في ذلك".

وعن موقف اللجنة من عقوبة شيكابالا، أوضح: "نعمل بهدوء ولا نتعجل في اصدار قرارات أو ردود أفعال، دائمًا نسلك الطرق القانونية، لنا حق كنادي الزمالك وسنسعى له إلى أبعد مدى".

وواصل: "نادي الزمالك لن يفرط في حقوقه وسنصل إلى مراحل نحافظ بها على أولادنا من اللاعبين، سندرس الموضوع وسنعلن قرارنا غدًا أو بعد غد بعد التوصية من الشئون القانونية".

وأتم: "رأيي الشخصي البحت أنه (عمري ما شفت لوائح بتطبق في مصر)، لا يوجد لوائح تبدأ بها المسابقة وتنتهي بها على مر العصور والسنوات".

وكانت لجنة التظلمات باتحاد الكرة أعلنت عن تخفيض عقوبة شيكابالا إلى 8 مباريات مع غرامة 250 ألف جنيه بدلًا من الإيقاف 8 أشهر، على خلفية أزمته مع أحمد مجاهد رئيس الاتحاد في احتفالية الفارس الأبيض بالدوري المصري عقب مباراة البنك الأهلي.