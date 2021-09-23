ترامب تعامل معها بإستخفاف.. سر تضاعف إصابات كورونا فى أمريكا

قال الدكتور إسلام حسين ، الباحث فى مجال الفيروسات ، إن أمريكا يوجد بها تياران أولهم الديمقراطى والآخر الجمهورى ولكل منهما سياسات مختلفة ، لافتا إلى أن ترامب الرئيس الأمريكى السابق كان يتعامل مع ازمة كورونا بقدر كبير من الاستخفاف .

وأضاف " حسين " ، خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، أنه كان من الممكن أن يكون الوضع الوبائى لكورونا بالولايات المتحدة الأمريكية أفضل بكثير إذا كان التحرك مبكرا وفى وقت صحيح خاصة أن الإدارة الأمريكية فى عهد ترامب كانت ترى الجائحة بانها شئ بسيط للغاية ولا تعد أزمة على الإطلاق .

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية حكمها فيدرالى و التى تتيح لبعض الولايات اتخاذ قرارات دون أخذ الموافقة من القيادة السياسية هناك ومنها كاليفورنيا التى قامت باتخاذ قرارات الاغلاق الكامل بالتزامن مع بدء جائحة كورونا على الرغم من عدم موافقة ترامب لهذا الأمر ومعارضته للتطعيم باللقاح من الأساس .

وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 703 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 251395 حتى اليوم.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 688 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 24 حالة جديدة.



وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 298296 من ضمنهم 251395 حالة تم شفاؤها، و 17016 حالة وفاة.