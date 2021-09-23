الاتحاد الأوروبي يضيف الكويت إلى قائمته بشأن "السفر الآمن"

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم /الخميس/ أنه أضاف الكويت إلى قائمته بشأن "الدول الآمنة من الناحية الوبائية" من غير الأعضاء بالكتلة الأوروبية.



جاء ذلك في إطار تحديث مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي كل أسبوعين قائمة "السفر الآمن" بناء على المعايير المتعلقة بمستويات العدوى بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).



وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أنه يتعين على دول الاتحاد الأوروبي إعادة فتح حدودها أمام "السفر غير الضروري" مع البلدان المدرجة على قائمة "الدول الآمنة من الناحية الوبائية" من غير الأعضاء بالكتلة.

وقال مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي - في بيان عقب مراجعة أجراها بموجب توصية بشأن الرفع التدريجي للقيود المؤقتة على السفر غير الضروري إلى الاتحاد الأوروبي - إنه قام بتحديث قائمة البلدان التي ينبغي رفع قيود السفر المفروضة عليها، أنه جرى على وجه الخصوص إضافة كل من الكويت وتشيلي ورواندا إلى هذه القائمة في مقابل رفع اسمي البوسنة والهرسك ومولدوفا منها.