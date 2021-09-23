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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تظهر معادن البشر.. أفشة ينشر رسالة غامضة بعد خسارة السوبر

قفشة
قفشة

وجه محمد مجدى أفشة نجم النادى الأهلى، رسالة لجمهوره فى أحدث ظهور له بعد خسارة فريقه لبطولة كأس السوبر المصرى أمام الطلائع مؤخراً بركلات الترجيح 3/2.


وكتب أفشة عبر حسابه الشخصى على انستجرام: " تظهر معادن البشر عندما يضيق بنا الطريق وتحاصرنا الظروف".


النادي الاهلي خسر كاس السوبر المصري من طلائع الجيش وقرر مسئولو النادي خصم مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول، وخصم مثلهم من مدير الكرة وكل عضو بالجهاز الفنى، انطلاقا من ثوابت النادي وفي ظل الدعم الكبير الذي يتم توفيره لمنظومة الفريق الأول لكرة القدم لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره.


كما قرر مسئولو النادي الأهلي خصم نسبة من بقية أعضاء الجهاز الإداري والطبي وفقا لرواتبهم، وذلك بعد أداء الفريق في مباراة السوبر مساء الثلاثاء، والذي لم يكن يتناسب على الإطلاق مع القدرات الفنية الكبيرة التي يمتلكها هؤلاء اللاعبون وجهازهم الفني والإداري والطبي.

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IMG_٢٠٢١٠٩٢٣_١٩٥٠٢٦
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