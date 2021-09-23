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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

وزير الري: إثيوبيا ستتحمل مسؤولية ما تقوم به في أزمة سد النهضة

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطي

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري، اليوم الخميس، إن إثيوبيا زودت مصر بمعلومات مغلوطة حول تشغيل سد النهضة، وإنها ستتحمل مسؤولية ما تقوم به.

وفي لقاء تلفزيوني على قناة العربية، قال الدكتور محمد عبد العاطي، إن المعلومات المغلوطة حول تشغيل سد النهضة لها عواقب وخيمة على مصر والسودان، وأن  دول حوض النيل ذات سيادة وليس من المقبول أن تتحدث إثيوبيا نيابة عنها.

كما أكد عبد العاطي، ضرورة وجود إرادة سياسية لدى إثيوبيا في سبيل التوقيع على اتفاق حول سد النهضة، وإثيوبيا ستتحمل مسؤولية ما تقوم به في أزمة سد النهضة.

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وأشار إلى أنه من مصلحة الجميع التعاون في ملف سد النهضة لتحقيق الرخاء في المنطقة، وأن مياه نهر النيل حق لمصر والسودان وإثيوبيا كما هي حق للجميع.

وأضاف أن مصلحة مصر والسودان وإثيوبيا التعاون في أزمة سد النهضة حتى تنعم المنطقة بالاستقرار.

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