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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسطورة الكيك بوكسينج .. طالب بجامعة بنها يحصل على بطولة النخبة الدولية للمواى تاى.. شاهد

اللاعب محمود جمال
اللاعب محمود جمال

نجح اللاعب محمود جمال لاعب منتخب مصر والطالب بالفرقة الثالثة كلية التربية الرياضية جامعة بنها بالمركز الأول والميدالية الذهبية ودرع بطولة النخبة العربية الدولية للمواي تاي أقيمت في مدينة السليمانية بالعراق ليسجل اللاعب إنجازًا جديدًا يضاف للإنجازات الدائمة للشباب المصرى.

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وشارك فى البطولة 12 دولة وهي " مصر، الإمارات، الأردن، الجزائر، سوريا، لبنان، السودان، ليبيا، المغرب، موريتانيا، اليمن، والعراق مستضيف البطولة .. "صدى البلد" كان لها هذا اللقاء مع محمود جمال، لاعب المنتخب الوطنى والطالب بكلية التربية الرياضية جامعة بنها.
وقال محمود جمال انه من مدينة شبرا الخيمة، وطالب بالفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية جامعة بنها، وبدأ ممارسة الرياضة منذ عمره 7 سنوات فى ثانية ابتدائى، وشقيقه أحمد جمال النسر، بطل العالم فى الكيك بوكسينج والكونغ فو، هو صاحب الفضل عليه والسبب فى حصوله على تلك البطولات، حيث كان يقوم بتدريبه وتشجيعه على ممارسة الرياضة.

 


وتابع قائلا : أول بطولة حصلت عليها هى بطولة الجمهورية فى الكونغ فو، وكنت وقتها فى الصف الأول الإعدادى ثم بطولة الجمهورية خلال المرحلة الثانوية فى ألعاب "الكيك بوكسينج والمواى تاى والملاكمة والكونغ فو"، وبطل أفريقيا للكيك بوكسينج عام 2014 وبطل العالم فى الكيك بوكسينج فى البرتغال عام 2017 وبطل المحترفين MMA وبطل كأس للسفير التايلاندي 5 مرات على التوالى فى "المواى تاى"، وانضممت لمنتخبات مصر للكونغ فو والكيك بوكسينج منذ عامى 2016 و2017 حتى الآن ثم بطولة النخبة الدولية فى العراق.
وقال جمال : الرياضة عشقى ومن أولويات حياتى، ومذاكرة دورسى في الكلية لا تمنعنى من ممارسة الرياضة التى أحبها، حيث حصلت على المركز الأول ببطولة العالم للمحترفين فى الكيك بوكسينج، وكذلك المركز الأول في بطولة آسيا المفتوحة وبطولة أفريقيا، كما حصلت على المركز الأول أيضا على الجمهورية فى الكونغ فو والكيك بوكسينج، وشاركت فى بطولات للمحترفين بدولتى الصين والكويت.
وطالب لاعب متتخب مصر الشباب بألا يستسلم أمام أى صعوبات مهما كانت شدتها، مضيفا انه من العراقيل التى تعرض لها وفاة والده، ورغم كل ذلك اجتهد حتى حصل على بطولة العالم، كما أنصح جميع الشباب بممارسة الرياضة فى أى وقت لأنها تحافظ عليهم وتحميهم من مخاطر كثيرة ، متمنيا أن أكون أسطورة فى لعبة الكيك بوكسينج وأن يعرف العالم كله أن مصر فيها أبطال ورموز تشرف بلادها فى أى مكان، ومن أجمل لحظات حياته عندما يرفع علم مصر فى كل البطولات التى يشارك فيها.

جامعة بنها القليوبية محافظة القليوبية لعبة كيك بوكسينج بنها

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