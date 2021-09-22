برنامج "القيادة والتأثير" لتنمية قدرات هيئة التدريس يواصل فعالياته بجامعة بنها

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها اليوم ، الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها السابق بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور هاني شحتة المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.

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وذلك على هامش فعاليات اليوم الثانى للدورة الثالثة لبرنامج " القيادة والتأثير" والذي ينظمها مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة حتى يوم الخميس 23 سبتمبر الجارى.



وشارك الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها السابق خلال فعاليات اليوم الثاني للبرنامج بمحاضرة عن القيادة والإدارة "الطموحات والتحديات" ، كما شارك الدكتور أشرف شمس الدين وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمحاضرة عن الجوانب القانونية بالجامعات من جانبه، قال الدكتور هاني شحته المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات ان الدورة التدريبية يشارك فيها نحو 21 متدربا وتهدف الى اكساب المشاركين بعض المعارف والمهارات المتعلقة بمهارات القيادة والإدارة الجامعية.



من ناحية اخرى استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها ، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، محمود جمال محمد لاعب منتخب مصر للمواي تاي والطالب بالفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية والحاصل على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة النخبة الدولية " للمواي تاي" والتى أقيمت في مدينة السليمانية بالعراق وذلك بحضور الدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.



وقدم " الجيزاوى" التهنئة للاعب على ما حققه من نتائج رفعت اسم مصر عالميا خلال فعاليات البطولة ، مشيرا إلى أننا فخورون بمثل هذه النماذج المشرفة من ابناء وشباب جامعة بنها.

كما قدم الدكتور تامر سمير التهنئة أيضا للاعب محمود جمال ، مؤكدا أن جامعة بنها حريصة على دعم الطلاب المتميزين في كافة المواهب وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الطلابية والرياضية.

فى سياق متصل قدم الدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية ببنها التهنئة للطالب مؤكداً أن الكلية ترعى أبنائها الرياضيين الذين يستطيعون تحقيق إنجازات للجامعة ولمصرنا الغالية عن طريق تشجيعهم وتوفير لهم كل الإمكانيات التي تساعدهم على تحقيق أفضل النتائج.



يذكر أن بطولة النخبة العربية الدولية للمواي تاي أقيمت في مدينة السليمانية بالعراق خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري بمشاركة 12 دولة وهي " مصر، الإمارات، الأردن، الجزائر، سوريا، لبنان، السودان، ليبيا، المغرب، موريتانيا، اليمن، والعراق مستضيف البطولة.



وفاز اللاعب محمود جمال لاعب منتخب مصر والطالب بالفرقة الثالثة كلية التربية الرياضية جامعة بنها بالمركز الأول والميدالية الذهبية ودرع البطولة.



من جانبها تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها اليوم، مقر الجامعة بالعبور، وتابع مشروع إنشاء الجامعة الأهلية الجديدة وأعمال إنشاء مبنى المدرجات وذلك بحضور الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي للجامعة ، و مهندسي الإنشاءات.



واطلع الجيزاوى خلال الجولة على معدلات التنفيذ ، موجها الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركات الوطنية التى تعمل فى مشروع إنشاء جامعة بنها الأهلية فى العبور لسرعة معدلات الانجاز للأعمال الإنشائية التي تسير وفقاً للجداول الزمنية المحددة وجودة التنفيذ والتجهيزات اللازمة للمنشآت الجديدة طبقا للمواصفات المعتمدة.



كما تفقد القائم بأعمال رئيس الجامعة مشروع إنشاء مبنى المدرجات بالعبور والمقام على مساحة اجمالية 19500 متر مربع، ويضم 20 مدرجا تعليميا، ويسع المدرج الواحد 250 طالبا، وذلك لإتاحة الفرصة واستيعاب أكبر عدد من الطلاب المتقدمين للالتحاق لجامعة بنها.



يذكر أن أعمال إنشاء جامعة بنها الأهلية بالعبور، تقام على مساحة 37 فدانا حيث تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة و6 شركات وطنية تنفيذ المشروع ، وتضم الجامعة عدة مبانٍ منها، (إدارة الجامعة - مبنى أكاديمي - مبنى الورش - مبنى ريادة الأعمال والابتكار - مبنى المعامل) بالإضافة إلى الساحة الإدارية والساحة الأكاديمية والمنطقة الترفيهية.