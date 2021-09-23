مصرع وإصابة 3 أشخاص إثر تصادم سيارتين بطريق السويس الإسماعيلية

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران اثر تصادم سيارة نقل مع ملاكي اليوم /الخميس/ عند طريق (السويس - الإسماعيلية).

وكانت غرفة عمليات مديرية أمن السويس قد تلقت إخطارا من قوات تأمين الطرق بوقوع حادث تصادم سيارة نقل رقم (ط و ع 1763) مع سيارة ملاكي (ط س و 9329)، قبل مدخل العمده الجناين اتجاه السويس بطريق الإسماعيلية.

ووجه رئيس مرفق الإسعاف في السويس الدكتور محمد طنطاوي 3 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى السويس العام.