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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تؤكد خطة شاومي لإطلاق سلسلة هواتف جديدة قريبا

شاومي
شاومي

تستعد شركة Xiaomi شاومي، لإطلاق أحدث سلسلة هواتف ذكية من إنتاجها، والتي ستحمل اسم "Civi"، وقد أعلنت الشركة الصينية أن سلسلة الهواتف المرتقبة مخصصة للفئة الشبابية، والتي ستتميز بتصميم فائق النحافة بلمسة جمالية رائعة.

وبحسب ما ذكره موقع "The India Express"، فمن المتوقع أن تأتي سلسلة هواتف شاومي القادمة بديلة لسلسلة Mi CC من شاومي، وهذا يعني أنها ستكون بديلة لكلا من Mi CC9 و Mi CC9e و Mi CC9، ومن المقرر إطلاق سلسلة "Civi" للأسواق الصينية في 27 سبتمبر، على أن يتم إطلاقها للأسواق العالمية تباعاً.

 

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شاومي تطلق سلسلة هواتف جديدة نهاية الشهر الجاري

تم رصد هاتف لشركة شاومي الصينية في شهر أغسطس الماضي على قاعدة بيانات وكالة TENAA، يحمل رقم طراز 2107119DC، ومن المتوقع أن يكون هذا النموذج هو أول هاتف من شاومي ضمن سلسلة هواتفها القادمة "Civi".

 

وبالنظر لما تم رصده، فإن التسريبات تفيد إلى وجود تشابه مع هاتف شاومي 11 Lite NE 5G، الذي تم إطلاقه الأسبوع الماضي للأسواق العالمية، والمقرر إطلاقه في الهند في 29 سبتمبر.

لم يتم الكشف بعد عن هواتف سلسلة شاومي القادمة، كما أن الإصدار العالمي للسلسلة المرتقبة ما زال مجهولا حتى الآن، حيث من المعتاد أن تقوم شركة شاومي بإطلاق هواتف مخصصة للأسواق الصينية، ومن ثم تقوم بإطلاقها للأسواق العالمية تحت مسمى مختلف، مثل ما حدث مع سلسلة هواتفها الذكية "CC".

جدير بالذكر،أن شركة شاومي الصينية تستعد لإطلاق هاتف ذكي من فئة الهواتف المتوسطة، تحت علامتها التجارية الفرعية ريدمي، والذي سيحمل اسم Redmi k50، والذي سيحتوي على شاشة من نوع OLED قياس 6.7 بوصة.

والتي ستأتي بدقة 1080×2400 بكسل، مع معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز في الثانية، كما سيملك بطارية كبيرة، تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير، يتم شحنها في حوالي 40 دقيقة، حيث تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 45 واط، وسيعمل الهاتف بمعالج قوي من نوع Snapdragon 770، الذي مقترناً بذاكرة وصول عشوائى رام سعتها 6 أو 4 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجا بايت.

شاومي هواتف ذكية سلسلة شاومي Redmi k50 هواتف هواتف شاومي سلسلة Mi CC

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