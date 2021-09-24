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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آخر موعد للتحويل الإلكترونى بـ جامعة عين شمس٣٠ سبتمبر

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تواصل جامعة عين شمس فتح باب التحويلات أمام الطلاب الراغبين في التحويل إلى كليات جامعة عين شمس للعام الدراسي الجديد 2021/2022م، حيث يستمر الباب حتى 30 سبتمبر، والتحويل يكون من خلال البوابة الإلكترونية لخدمات طلاب جامعة عين شمس.


ويقدم صدي البلد" للطلاب الراغبين في التحويل خطوات التسجيل على موقع التحويلات الاليكتروني بجامعة عين شمس كما يلى:
- الدخول على منصة التحويلات الالكتروني بجامعة عين شمس 

-  الضغط على إنشاء حساب جديد ثم ملء البيانات الشخصية باللغة العربية وبعناية ، ثم الضفط على تسجيل.

-  بعد انشاء الحساب قم بإدخال الإيميل والرقم السري واضغط تسجيل دخول 

- بعد تسجيل الدخول بنجاح يظهرلك (1) نوافذ داخل كل نافذه انواع التحويل و ملف به الشروط والقواعد والاوراق المطلوبة لتقديم طلب تحويل.
 

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- عند الدخول على اي نافذه يوجد بيانات على الطالب ملء هذه البيانات و ايضا زر إرفاق ملف الأوراق المطلوبة.

-  بعد تسجيل البيانات وإرفاق الملف قم بالضغط على تسجيل

-  سوف يظهر لك على الصفحة الشخصية حالة الطلب فى الأسفل وهي كالتالي: قيد المراجعة ( وهذه الحالة تعنى أن الموظف المختص يبحث البيانات والأوراق الخاصة بطلبك ) - تم الموافقة و يرجي سداد الرسوم ( وهذه الحالة تعني أنه تم قبول طلبك و يرجي سداد قيمة الاستمارة التي سوف تظهر بجانب حالة الطلب ) -  تم الموافقة ( وهذه تعنى انه تم الموافقة وسداد قيمة الاستمارة وسوف تظهر لك رسالة بتعليمات الاستكمال الاجراءات )

تم الرفض (وهذه تعنى أنه تم رفض طلبك وسوف يوضح لك اسفل حالة الطلب سبب الرفض).

- صفحة سداد الرسوم سوف يظهر بها وسيلة دفع "فوری".

-  كتابة البيانات باللغة العربية

- كتابة الاسم رباعي ومن واقع بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد 

- إدخال كافة البيانات عند تسجيل طلب

- إرفاق ملف الأوراق المطلوبة للتحويل 

- الاحتفاظ بإيصال الدفع من فوری
 

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