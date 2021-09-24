الغطريفى: الصحافة الورقية افتقدت الكثير من المتعة والعمق

الغطريفى: هناك تحديات نواجه صناعة الإعلام الرقمى

قال علاء الغطريفي رئيس التحرير التنفيذي لمجموعة أونا للصحافة والإعلام، إن الصحافة الورقية افتقدت الكثير من المتعة والعمق.



و اضاف" الغطريفى" خلال لقائه ببرنامج “رأى عام “المذاع على قناة" تن" ، أن بعض الصحف الأجنبية الكبرى احتفظت بنسختها الورقية نظرا لرمزيتها ، مشيرا إلى أن القفزة التي حققتها أرقام توزيع الصحافة الورقية منذ 10 سنوات ارتبطت بزخم سياسي مؤقت بالإشارة ألى ثورة يناير، لافتا إلى أن توزيع كل الصحف في مصر قبلها كان لا يتجاوز مليون نسخة وهو رقم ضئيل جدًا في ظل عدد سكان مصر الكبير.



و أوضح رئيس التحرير التنفيذي لمجموعة أونا للصحافة والإعلام ،أن جريدة" نيويورك تايمز" حققت معادلة للتكامل بين الصحافة الورقية، والرقمية، وهي تجربة خاصة لا يمكن تعميمها في مصر، وذلك لأن أسباب البقاء في مصر انقطعت عن الصحافة الورقية.

و تابع : الكوادر الموجودة حاليًا بالصحف الورقية لا تستطيع تقديم أخبار معمقة تجذب القاريء إليها إذا ما قورنت بالصحف الأجنبية.