مقتل شخص وإصابة 12 إثر إطلاق نار داخل متجر في أمريكا

قتل شخص وأصيب 12 آخرون، عندما فتح مهاجم النار، يوم الخميس، داخل متجر في ضاحية كوليرفيل بولاية تنيسي الأمريكية، قبل أن يُعثر على مطلق الرصاص منتحرا.

وقال قائد الشرطة ديل لين إن ضباط إنفاذ القانون هرعوا إلى مسرح الجريمة بعد إطلاق النار مباشرة في متجر ”كروجر“، وبدأوا في تقديم العون للضحايا ولآخرين اختبأوا داخل المتجر.

وأضاف: ”عثرنا على أشخاص مختبئين داخل الثلاجات وفي مكاتب مغلقة“.

وتابع أن مطلق النار، الذي يُعتقد أنه تصرف من تلقاء نفسه، وُجد ميتا في مرآب للسيارات خارج المتجر. وذكرت وسائل إعلام محلية أن جثة المشتبه به اكتشفت داخل مركبة.

وذكر أن بعض الناجين إصاباتهم خطيرة، مضيفا أنهم نقلوا جميعا إلى مستشفيات في المنطقة، مضيفًا: "نحن بانتظار بعض المعدات الخاصة لتفتيش المركبة وممتلكاته الخاصة“.

ولم تقدم السلطات بعد تفسيرا للدافع الذي من المحتمل أن يكون وراء الجريمة.

وهذه ثاني حادثة إطلاق نار تشهدها أمريكا يوم الخميس، إذ أفادت مصادر أمريكية في وقت سابق بوقوع 5 إصابات في إطلاق نار داخل قاعدة عسكرية أمريكية، في مجمع ”فورت ميد“ شديد التحصين.

وذكرت المصادر أن المعلومات الأولية أشارت إلى إصابة 5 أشخاص في القاعدة الواقعة شمال واشنطن، بحسب مسؤول أمريكي.

وقال جيفري ماكليندون، مدير الطوارئ في مركز عمليات الطوارئ بالقاعدة العسكرية، لوكالة فرانس برس إن مسلحا أطلق النار الساعة 9:46 داخل القاعدة، ”مما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بجروح“.

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