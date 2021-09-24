لخلافات مالية ضبط 3 خارجين عن القانون بعد قيامهم بإطلاق أعيرة نارية بأسوان

قام مجموعة من الخارجين عن القانون بإطلاق أعيرة نارية أمام منزل أحد الأشخاص بمنطقة سلوا التابعة لمركز كوم أمبو شمال أسوان.

فيما نجح مجموعة من أهالي سلوا بضبط 3 أشخاص كانوا يقومون بإطلاق الأعيرة النارية، وتم ضبط الأسلحة التى كانت بحوزتهم دون وقوع أي إصابات، بينما قامت الأجهزة الأمنية بالقبض عليهم.

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وأشارت التحريات الأولية بأن السبب في وقوع تلك الأحداث هو وجود خلافات مالية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

هذا وكان قد لقي شخص مصرعه، فيما أصيب شخص أخر مساء الخميس في حادث إنقلاب سيارة ربع نقل قبل كمين أبو سمبل البري بأسوان .

وكان قد تلقي اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان إخطاراً يفيد بمصرع شخص، وإصابة أخر في حادث إنقلاب سيارة ربع نقل قبل كمين أبو سمبل البري.

وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين مصرع منصور.م.ح 35 سنة، وإصابة أحمد.ط.ع 37 سنة، والذي أصيب بشبه كسر بالذراعين، فيما تعرض محمد.ف.ع 25 سنة، ومحمد. ع. س 42 سنة لبعض الكدمات الخفيفة بالجسم .

وقام مرفق إسعاف أسوان بنقل المصاب إلى مستشفى أبو سمبل لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة أبو سمبل تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

هذا وكانت قد إستكملت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان اليوم الخميس ، تنظيم حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام سليم، مدير الأمن.

وأسفرت الحملة فى مجال ضبط الأسلحة الناريةالنارية والمواد المخدرة، عن تم ضبط 6 متهمين ، وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر تزن (1500) جرام ، بالإضافة إلى ضبط 6 أسلحة نارية ، وفي مجال تنفيذ الأحكام ، تم تنفيذ 756 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (154) حكم حبس جزئي، و( 33 ) حكم حبس مستأنف، و( 401 ) أحكام غرامات، و( 166 ) أحكام المخالفات ، علاوة على ضبط حالتين جنايات .

وفي مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 23 قضية تموينية شملت ضبط 8 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 10 قضية عدم حمل شهادة صحية ، وضبط قضية لسلع مجهولة المصدر ، علاوة علي ضبط 4 قضايا للبيع بأزيد من السعر الرسمي .