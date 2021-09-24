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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عطية رمضان .. أول مرشح لذوي الهمم يخوض انتخابات نادي كفر الشيخ الرياضي

عطية رمضان مع وزير
عطية رمضان مع وزير الرياضة

تقدم الشاب عطية محمد رمضان، من ذوي الهمم، بأوراق ترشحه لانتخابات عضوية مجلس إدارة نادي كفر الشيخ الرياضي «تحت السن».

وقال عطية لـ «صدى البلد»، أخوض الانتخابات معتمداً على الله -سبحانه و تعالى- وواثقاً كل الثقة فى الجمعية العمومية الموقرة، مشيراً إلى أنه حاصل على ليسانس آداب من جامعة كفر الشيخ و ليسانس حقوق، وحالياً فى مرحلة الماجستير.

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وأضاف، برنامجي الانتخابي يتضمن، وضع رؤية للنادى كرؤية 2030م، سواء فى المجال الثقافى أو الاجتماعى أو الرياضى وهذه الرؤية ستأتي من أعضاء النادى بحيث يلتزم بها مجالس الإدارة القادمة، وتكريم أعضاء مجالس إدارة النادى السابقين، فضلاً عن عقد اتفاق مع شركة سياحة لتوفير الرحلات الخاصة بالحج و العمرة لاعضاء النادي بأسعار مخفضة.

وأشار عطية رمضان، إلى أن برنامجه يتضمن -أيضاً- عقد لقاء شهرى تثقيفي فى المجالات المختلفة، والاتفاق مع أطباء كفر الشيخ المتميزين لإجراء كشوفات طبية دورية لأعضاء النادى، والسعي عند جميع المسؤلين لتوفير تمويل للنادي والعمل على زيادة موارده.

جدير بالذكر أن عطية رمضان، أول شاب من ذوي الهمم يخوض انتخابات مجلس إدارة نادي كفر الشيخ الرياضي.

كفر الشيخ الانتخابات ذوى الهمم نادي كفر الشيخ الحج و العمرة رؤية 2030 مجلس إدارة نادي

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