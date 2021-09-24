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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصر تسجل 722 إصابة جديدة بكورونا.. والمنفي يعلن عن مؤتمر دولي لحشد الدعم لاستقرار ليبيا.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

اتفاق مصري أمريكي على الإعداد الجيد لجولة حوار إستراتيجي
السودان يُغلق باب الدعم في وجه "حماس"
واشنطن: العودة للاتفاق النووي مع إيران قد تصبح غير مجدية

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وذكرت صحيفة "الأنباء" أن وزير الخارجية سامح شكري ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتفقا على أهمية العمل على الإعداد الجيد لعقد الجولة القادمة للحوار الاستراتيجي بين البلدين في المستقبل القريب. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزيران أمس الأول على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت "الراي" إن وزارة الصحة المصرية سجلت أمس الخميس 722 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 وفاة، مقارنة مع 692 حالة إصابة و27 وفاة في اليوم السابق.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن تدمير واعتراض 5 طائرات مسيرة على مدار أمس أطلقتها مليشيات الحوثي الانقلابة تجاه المملكة.

ونقلت "الجريدة" عن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي قوله خلال كلمته بالأمم المتحدة، إنه سيعقد مؤتمرا دوليا في أكتوبر لحشد الدعم لاستقرار البلاد، محذرا من أنها تواجه "تحديات حقيقية" يمكن أن تقوض الانتخابات المقررة في ديسمبر.

وقال: "نواجه تحديات حقيقية وتطورات متسارعة تدفعنا من موقع المسؤولية في التفكير في خيارات أكثر واقعية وعملية تجنبنا مخاطر الانسداد في العملية السياسية الذي قد يقوض الاستحقاق الانتخابي الذي نتطلع إليه ويعود بنا إلى المربع الأول".

وأشارت "الراي" إلى أن تلسلطات السودانية وضعت يدها على عدد من الكيانات المربحة التي وفّرت الدعم على مدار سنوات لحركة حماس في ما يسلط الضوء على الحد الذي بلغه السودان في القيام بدور الملاذ للحركة الفلسطينية في ظل حكم الرئيس السابق عمر حسن البشير.

دوليًا، أفادت "الجريدة" بأن  وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال إن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي مع إيران "ستصبح في مرحلة ما غير مجدية في ظل استمرار تطوير إيران برنامجها النووي"

وذكرت "الأنباء" أن مجلس النواب الأمريكي صوت بأغلبية ساحقة الخميس، لصالح تشريع لتقديم مليار دولار لإسرائيل من أجل تحديث منظومة "القبة الحديدية" للدفاع الصاروخي، وذلك بعد يومين فقط من رفع التمويل من مشروع قانون إنفاق أوسع.

 

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